Persone negative: ecco come stare alla larga da loro

Alcune persone vengono definite “negative”: andiamo a vedere come fare a riconoscerle e cercare di stare alla larga da loro.

Come facciamo a capire se abbiamo conosciuto alcune persone “negative”? Oggi, con questo articolo, proveremo a farvi capire se anche voi avete incontrato qualcuno che può essere definito in questo modo.

È normale avere una giornata storta, ma queste persone però posseggono questo atteggiamento in modo perenne. E grazie al loro pessimismo, riescono anche a logorare la felicità delle persone che gli stanno intorno.

Le persone negative si lamentano sempre, di continuo, di tutto. Sembra che debbano affrontare qualcosa di molto difficile, quando in realtà non vogliono mettersi in gioco ed affrontare chi di dovere.

Quando, poi, noi abbiamo bisogno di un consiglio, spesso ci sentiamo dire di lasciar perdere. Nulla di più sbagliato, dato che la nostra autostima ne potrebbe risentire.

Persone Negative: come riconoscerle ed evitarle

Loro sempre bravi e non sbagliano mai: queste persone non ammetteranno mai di sbagliare. Anzi, cercheranno di dare la colpa a qualcun altro. E quando vengono messi però con le spalle al muro, probabilmente si chiuderanno in sé stesse, arrivando anche a deprimersi.

La maggior parte delle volte poi riescono a vedere il bicchiere mezzo vuoto, a differenza degli ottimisti. Le persone di questo tipo risultano essere molto dannose sia per sé stesse che per le persone che gli stanno vicino.

Infatti, il loro lamentarsi e mugugnare su ogni aspetto della loro vita hanno il potere di far aumentare il livello di cortisolo (l’ormone dello stress) a chi le ascolti.

Questo tipo di persone, però, non riusciamo a cambiarle: non accettano né i consigli né l’affetto da nessuno. Ma un consiglio cerchiamo di darvelo lo stesso, per cercare si sopravvivere a loro.

Forse c’è una persona che risulta essere negativa nella vostra cerchia di amicizia: cercate di frequentarle il meno possibile, di prenderle quindi a piccole dosi. E cerchiamo di evitare a stare da soli con loro.

Molto importante: non dovremmo farli stare al centro della scena e cerchiamo di evitare le discussioni che si possono creare. Quello che si potrebbe fare, invece, è darci un taglio ed in caso riderci su.

Conoscete anche voi una persona così negativa?