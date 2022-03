Macchie sulla pelle: ecco come eliminarle facilmente

Può capitare di vederle comparire in poco tempo sulle mani. Ecco, quindi, come eliminare facilmente le macchie sulla pelle

Spesso può capitare di veder comparire delle curiose macchie sulla pelle. A volte destano preoccupazione, mentre altre volte tendiamo ad ignorarle, ma non sempre abbiamo bene in mente di cosa si tratta nello specifico.

Nella maggior parte dei casi, infatti, queste macchie compaiono sulla pelle, andando a formarsi sulle nocche delle mani e sulla loro parte superiore. In questi casi, infatti, destano parecchia curiosità, tanto da farci chiedere come dover agire. Ecco, quindi, come eliminare facilmente le macchie sulla pelle.

Come eliminare facilmente le macchie sulla pelle

Non è raro veder comparire delle curiose macchie sulla pelle di color marrone chiaro. Vengono chiamate “macchie d’età” in quanto, quei piccoli segni scuri che compaiono su braccia, viso, spalle e, soprattutto, mani, iniziano a farsi vedere soprattutto in età avanzata.

Tuttavia, può capitare di vederle comparire anche in età meno avanzata, soprattutto sulle mani di quei giovani che sono maggiormente esposti al sole. Queste macchie. Infatti, sono frutta di un accumulo di melanina, la quale si propaga durante l’esposizione ai raggi ultravioletti.

Duque il consiglio è quello di evitare di esporsi al sole per un periodo di tempo eccessivo. Nel caso in cui, inoltre, queste macchie dovessero cambiare aspetto, è consigliabile consultare il proprio medico di fiducia o uno specialista.

Tuttavia, esistono numerosi rimedi naturali ed efficaci che permettono di risolvere questo problema in pochissimo tempo. Ecco, quindi, come eliminare facilmente le macchie sulla pelle. Si tratta di una soluzione prevista nella medicina tradizionale, proposta dal dottor Doug Willen, che consiste nella preparazione di un succo di cipolla e aceto di mele.

Per ottenere questa miscela serve tagliare una cipolla fresca, per poi schiacciarla in un pestello. Successivamente, inserite i pezzi ottenuti all’interno di un frullatore, aggiungendo aceto di mele crudo. Poi sbattete bene, fino ad avere un composto omogeneo.

Successivamente, mettete la crema sulle macchie comparse, magari aiutandovi con un batuffolo di cotone. Utilizzate questa soluzione una volta al giorno, lasciando agire per circa 30 minuti. Risciacquate abbondantemente con acqua.