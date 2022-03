Love is in the air: Kerem fugge è veramente colpa sua

Vediamo meglio insieme che cosa avremmo modo di vedere nella nuova puntata della nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 25 marzo, possiamo vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Come abbiamo visto tutti gli occhi al momento sono puntati sul povero Kerem perchè pensano che abbia rubato l’anello di Aydan.

Ma non è assolutamente colpa sua, solo che non si riesce a capire chi è stato veramente a farlo, ovvero il piccolo Can.

Kerem fugge, non può fare altro

Iniziamo con il dire che l’anello dato in regalo da Kemal a Aydan è molto prezioso e poi è della loro famiglia da generazioni e si tramanda questa usanza.

E’ rimasto incustodito solamente per alcune ore, ma proprio dopo la sua scomparsa Kerem ha trovato i soldi per potersi iscrivere all’università.

Si è quindi subito pensato che lo avesse preso lui e poi venduto, risolvendo quindi i suoi problemi economici.

Aydan non può fare altro che accusarlo in modo pubblico di essere stato lui il ladro del suo anello.

Ma la realtà è un’altra, i soldi per andare all’università sono stati un regalo di Burak, ma l’amico ha chiesto di non dire a nessuno questo segreto.

Non riuscendosi a liberare dalle accuse si Aydan, trova l’unica via possibile che gli viene in mente, ovvero scappa via da tutti.

In tutto questo, succede qualcosa di molto particolare, ovvero che Eda dimentica completamente che è stato il compleanno di Serkan, il neo sposo.

La bella paesaggista ha paura che l’uomo si offenda e decide quindi di fare una festa a sorpresa, e le sue amiche Melo e Ayfer avevano già pensato di darle una mano, come sempre.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire cosa succederà al povero Kerem che non ha fatto nulla e se gli altri scopriranno la dolce attesa di Eda.

L’appuntamento quindi è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5, fino a quando non inizierà la nuova soap opera turca, ovvero Brave and Beautiful, perchè si vocifera che Love verrà interrotta.