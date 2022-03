Paradiso delle signore anticipazioni: Dante seduce Beatrice

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto nuovo appuntamento della nostra soap opera della rai preferita.

Anche oggi, 25 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Come abbiamo visto le storie diventano sempre più intrecciate e complicate ed il pubblico si incolla al piccolo schermo.

Vediamo insieme che cosa ci aspetta di interessante per quanto riguarda Dante nella puntata di oggi.

Dante fa cadere Beatrice tra le sue braccia

Iniziamo a dire che il matrimonio tanto atteso e sperato tra Salvatore ed Anna sembra essere a rischio da quando la mamma della donna è arrivata in città.

Ha portato scompiglio perchè secondo lei è meglio che la figlia abiti nel piccolo paese e non nella grande città.

Salvatore, ovviamente non è d’accordo e sembra aver trovato una soluzione molto interessante.

Sembra essere qualcosa di molto particolare che lascerà senza parole anche Marcello, ma per il momento non sappiamo nulla, forse lascerà il bar per sempre?

Mentre tra Vittorio e Dante ormai è guerra, ma la bella Beatrice non vuole assolutamente arrendersi.

Vuole che Dante vada dalla sua parte, ma non può negare che lo affascina, la sua idea funziona ma alla fine cade, però, tra le sue braccia.

Tra i due, assisteremo, ad un bacio molto appassionato, che ovviamente farà arrabbiare Vittorio, sentendosi tradito anche dalla donna, perchè lui prova un grande affetto per lei.

La Gramini, nel mentre, racconta a Flavia che Ludovica si è presentata la Circolo sotto braccio con Marcello, facendo tremare tutti.

Per quanto riguarda Gemma, riceve un invito ufficiale per una cena a Villa Guarnieri, ed ovviamente sarà pazza di gioia.

Marco vuole che la bella ragazza passi una serata con la sua famiglia, ma quando arriva Gemma, scopre un dettaglio imbarazzante.

Ovvero che il giovane ha ospitato Stefania nella loro foresteria, e prova una grande gelosia del rapporto di Marco con la sorellastra.

Decide quindi di andare a casa di Irene e Maria, dove si trova e l’affronta, Stefania, ovviamente deve confessare che non è mai andata a casa di Zia Ernesta ma che è stata ospite alla Villa per alcuni giorni.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere cosa succederà e come si svilupperanno le varie situazione sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.