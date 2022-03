Pasqua: babà rustico napoletano, veloce e buonissimo

Vediamo insieme una ricetta per pasqua che vi lascerà senza parole per la sua incredibile bontà e poi non è così difficile, anzi.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che possiamo fare in previsione della Pasqua che è veramente molto vicina.

Prendiamo spunto da un piatto napoletano e prepariamo questo buonissimo babà rustico, con dentro ogni bene.

Una vera e propria gioia per il palato quando lo mangiamo, poi ovviamente lo possiamo fare quanto preferiamo, anche per una festa perchè no!

Babà rustico napoletano: velocissimo e super buono

Con questa ricetta poi, utilizzando il lievito istantaneo non dobbiamo nemmeno attendere la lievitazione, come sarebbe nella ricetta classica prima di informare.

Ma ecco la lista degli ingredienti, sembra lunga, ma ci vogliono veramente 5 minuiti per preparare l’impasto.

Ci servono:

400 grammi di farina

3 uova

220 ml di latte

80 ml di olio di semi d’arachide

un bustina di lievito per torte salate istantaneo

3 cucchiai di parmigiano

1 cucchiaio di zucchero

100 grammi di prosciutto cotto

100 grammi di salame

100 grammi di scamorza

80 grammi di provolone piccante

sale e pepe q.b

Con questi ingredienti possiamo riempire una forma da 24 cm se ovviamente vi serve più grande regolati in proporzione.

Iniziamo adesso con la preparazione che sarà velocissima, mettiamo in una ciotola le 3 uova e poi aggiungiamo il latte e l’olio.

Utilizziamo una frusta a mano per sbattere il tutto, oppure se avete il robot da cucina va bene anche quello.

Aggiungiamo poi piano piano la farina, il lievito ed un cucchiaio di zucchero, continuiamo a mescolare per bene.

Adesso possiamo aggiungere il parmigiano ed un pizzico di sale e di pepe, continuando a mescolare in modo che si amalgamano tutti gli ingredienti.

Una volta fatto ciò possiamo inserire i salumi a pezzettini ed il formaggio, in questo caso utilizziamo solamente o la frusta a mano oppure direttamente le nostre mani.

Il composto è pronto per essere messo nella teglia che avremmo in precedenza imburrato ed infarinato, oppure messa la carta da forno, come preferite.

Sicuramente per un effetto visivo migliore quando la sfornate è meglio il burro e la farina, tanto è pasqua non possiamo contare tutte le calore!

Mettiamola in forno già caldo a 180 gradi per circa 40/50 minuti, controllate sempre, deve essere dorato sopra.

Ed ecco che il nostro babà rustico napoletano è pronto ed il suo profumo incredibile pervade tutta la casa!

Si può conservare per alcuni giorni anche nelle bustine di plastica per gli alimenti, ma siete sicuri che vi serva questa informazione? Secondo noi no.