Kefir e Yogurt sai quale sono le differenze? Eccole

Conosci le differenze tra Kefir e Yogurt? Da non credere, scopriamo insieme quali sono e i loro benefici. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questi due alimenti.

Il Kefir e lo yogurt sono due alimenti molto simili, infatti entrambi provengono dai latticini. Ma in realtà al loro interno hanno differenze molto precisi e importanti. Quindi che cosa cambia nell’assumerne uno o l’altro? quali sono i benefici e soprattutto qual è il più consigliato? Scopriamolo insieme.

Potete trovare entrambi i prodotti nei grandi supermercati, come dicevamo sia lo yogurt che il Kefir sono coltivati e provengono dai latticini. Tutti e due hanno un sapore molto aspro, ma con una piccola differenza.

A parte questo hanno anche tantissime differenze sia a livello nutrizionale che di produzione. Andiamo a vedere nel dettaglio i benefici di questi due alimenti.

Yogurt e Kefir: ecco tutto quello che c’è da sapere

La prima cosa da sapere è che lo yogurt e il Kefir hanno una differenza nella consistenza, mentre il primo viene normalmente bevuto come se fosse un liquido, il secondo viene assunto con il cucchiaino, essendo di una consistenza più solida.

Ma non solo, tra i due prodotti troviamo una differenza anche per quanto riguarda il sapore, infatti il Kefir ha decisamente un sapore molto più aspro.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, se si scelgono entrambi i prodotti senza grassi è possibile consumarli anche durante una dieta, infatti contengono pochissime calore e hanno anche una vasta gamma di vitamine e minerali.

Insomma sono un vero e proprio tocca sana per il benessere del nostro organismo, ma non solo sia il kefir sia lo yogurt possono aiutare l’intestino a funzionare nel modo corretto, infatti al loro interno contengono moltissimi batteri buoni.

Ovviamente il sapore dello yogurt vi sembrerà più famigliare, spesso infatti la maggior parte delle persone preferisce questo tra i due.Ora non dovrete far altro che provarli entrambi e valutare voi quale preferite tra i due, sicuramente non sarà una scelta facile. Voi cosa ne pensate?