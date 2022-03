Lavatrice: devi sempre chiudere la zip, rimarrai senza parole se non lo fai!

Lavatrice, devi sempre chiudere la zip altrimenti rimarrai senza parole se non lo fai: fai attenzione quando lavi i panni.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, quotidianamente o no; tra sport, lavoro e tantissimi altri impegni, specie nelle famiglie numerose, i lavaggi sono continui.

Quando fate la lavatrice però, dovresti sempre chiudere la zip dei pantaloni o di altri capi, altrimenti potresti rimanere senza parole dal risultato che ci potrebbe essere; fai attenzione quando carichi il cestello.

Lavatrice, devi sempre chiudere la zip: attenzione a questo dettaglio

Quando si carica il cestello della lavatrice bisogna fare attenzione a diversi elementi, sia per quanto riguarda il lavaggio stesso dei panni sia per salvaguardare lo stato dell’elettrodomestico stesso.

Per l’integrità dei capi, è molto importante quindi fare attenzione ai capi con le cerniere che inseriamo nella lavatrice; che siano di plastica o di metallo, sopra a jeans o di vari giacchetti, è sempre bene chiuderle prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Lasciando aperta la zip infatti, i dentini della lampo potrebbero impigliarsi in altri tessuti e, durante la centrifuga, finire per danneggiarli e romperli in maniera sicuramente poco piacevole.

Con questa piccola attenzione, si possono quindi evitare situazioni spiacevoli ed essere costretti a buttare magari una delle nostre magliette preferite, oppure altri capi più sottili.

Lo stesso discorso vale anche per altri tipi di chiusure, come ad esempio dei ganci o gli strappi in velcro; anche qui, lasciandoli aperti si potrebbero provocare dei danni ai tessuti degli altri capi.

Il velcro può infatti impigliarsi nei fili dei tessuti arrivando ad allargare in maniera innaturale i vestiti, mentre i ganci potrebbero bucare i capi che difficilmente poi possono essere aggiustati.

Al contrario, i bottoni invece andrebbero evitati di essere abbottonati, perché la pressione del lavaggio potrebbe portare i bottoni a saltare durante il programma; anche qui, per evitare di ricucirli, meglio lasciarli sbottonati e fare attenzione ad altre ‘chiusure’ prima di inserire i capi in lavatrice.