Paradiso delle signore: Flora confessa il suo segreto

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera per eccellenza della Rai.

Anche oggi, 23 marzo, abbiamo modo vi poter assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove forse sta succedendo qualcosa di molto particolare per quanto riguarda la bella e allo stesso tempo misteriosa Flora.

Ci sono poi tutte le bugie delle a Stefania dalla madre e dal padre Ezio che sono venute a galla e che le non ha certo preso bene.

Flora: ecco il suo segreto inconfessabile

Iniziamo con il dire che tra Flora ed Umberto c’è stata una notte d’amore e dopo questo tutto si è trasformato, perchè il Guarnieri ha deciso di allontanarsi un po’.

La giovane ovviamente è rimasta molto delusa da questo comportamento, ed ha iniziato a trattarlo con una estrema freddezza.

Ovviamente il Commendatore cerca di capire che cosa non và e lei decide quindi di confessare tutto, ovvero che si è innamorata di lui e che è gelosa di vederlo con un’altra donna.

Per quanto riguarda invece una delle bellissime storie d’amore che ci sono all’interno del Paradiso, ovvero quella tra Salvo ed Anna tutto è in bilico.

La donna, infatti ha confessato a Beatrice che ha moltissimi dubbi sul suo futuro, e che sta pensando, dopo il ritorno della madre, di tornare nel suo piccolo paese.

Ovviamente Salvatore ha capito che qualcosa non sta andando nel migliore dei modi ed ha in mente un’idea che forse può salvare la loro dolcissima storia d’amore.

Gemma, intanto ha decido di mettersi dalla parte di Gloria e vuole che Stefania le dia una possibilità.

Ma anche Veronica ha un’idea per far tornare l’armonia in casa, e trova un modo per riunire tutti.

Passando per Ludovica è fortemente attratta da Ferdinando ed il suo arrivo a Milano l’ha praticamente lasciata senza parole.

La Brancia, deve gestire una situazione molto particolare, ovvero ha accompagnato Ferdinando ad un pranzo di lavoro e l’amico dell’imprenditore fraintende il loro rapporto.

Questo scatena, come possiamo immaginare, la rabbia e la gelosia di Marcello, che capisce di avere un rivale in amore.

Ma come si svilupperanno tutte queste coincidenze? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Ra1.