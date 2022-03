Love is in the air: Kerem è un ladro, lo pensano tutti

Vediamo insieme che cosa ci attendere per quanto riguarda un nuovo appuntamento con la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 23 marzo, abbiamo modo vi vedere un episodio interessantissima per quanto riguarda Love is in the air.

Come sappiamo nella giornata di ieri è scomparso l’anello che ha ricevuto Aydan da parte del futuro marito.

Si è iniziato quindi a pensare che fosse stato proprio Kerem perchè aveva confessato di non avere i soldi per l’università, ma poi cosa è successo?

Kerem è un ladro

Iniziamo con il dire che il piccolo Can vuole sposare la sua amica Kiraz e proprio per questo motivo ha deciso di chiederle la mano prendendo l’anello.

Ma nel mentre, Serkan ed Engin scoprono le intenzioni di Can ed ovviamente inizia una lite tra gli amici, anche perchè il bel imprenditore turco è veramente molto geloso della figlia.

Anche le accuse di Engin, che continua a dire che la colpa è sua perchè ha parlato per troppo tempo del matrimonio e questi sono i risultati.

Il giovane Kerem, ha scoperto, sfortunatamente che la borsa di studio che ha vinto non gli copre tutte le spese e a causa di problemi economici non potrà andare.

Burak, quindi con un gesto di grande amicizia, decide di prestare la somma che gli manca per prendere la tanto sperata ed bramata laurea.

In cambio però gli chiede l’assoluto segreto se qualcuno gli chiede da dove vengono i soldi che ha utilizzato per l’università.

Finalmente Kerem è felice e comunica a tutti che ha trovato i soldi che gli servivano per l’università.

Sfortunatamente però coincide con la perdita dell’anello di Aydan che è avvenuta solamente alcune ore prima.

A tutti sembra essere molto strana questa coincidenza e pensano che lui possa aver preso l’anello e che lo abbia venduto.

Kerem quindi è il primo indiziato per quanto riguarda la sparizione di questo cimelio di famiglia, ma come andrà a finire.

Serkan e l’amico confesseranno che è tutta colpa dei bambini oppure no? E Kerem manterrà il segreto con tutti?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.