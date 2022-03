Hai ingerito involontariamente una spina di pesce? Ecco cosa devi fare

Capita spesso di ingerire involontariamente una spina di pesce: ecco le 6 cose che devi fare per rimuoverla.

Possiamo considerare il pesce uno degli alimenti più importanti da inserire in ogni regime alimentare che si rispetti. Al suo interno infatti possiamo trovare una buona quantità di proteine, omega 3 ed – inoltre – è perfetto per abbassare il colesterolo cattivo. Si può preparare in forno, in padella oppure può diventare un ingrediente gustoso per condire pasta, riso e cous cous. Tuttavia, presenta un piccolo svantaggio, a dir poco fastidioso.

Mentre le ossa della carne risultano compatte e facilmente individuabili, le lische di pesce si sfaldano durante la cottura, diventando particolarmente fastidiose. Capita infatti, di ingerirne una involontariamente, nonostante si abbia la convinzione di aver pulito correttamente il trancio in questione. Cosa bisogna fare quindi se una lisca rimane incastrata nella nostra gola? Ecco i 6 rimedi infallibili.

Spina di pesce: 6 metodi per rimuoverla

Provare a tossire : nel momento in cui acquisiamo la consapevolezza di avere una spina in gola, viene spontaneo l’istinto di tossire. Questo metodo è infallibile nell’eventualità in cui la lisca in questione sia particolarmente piccola . Ricordatevi però di tossire delicatamente , altrimenti potreste lesionare le pareti interne del condotto.

: nel momento in cui acquisiamo la consapevolezza di avere una spina in gola, viene spontaneo l’istinto di tossire. Questo metodo è infallibile nell’eventualità in cui la lisca in questione sia particolarmente . Ricordatevi però di , altrimenti potreste lesionare le pareti interne del condotto. Ingerire acqua salata : versate in un bicchiere dell’acqua e sciogliete al suo interno del sale. L’acqua spingerà la spina fino allo stomaco, mentre il sale non solo corroderà la lisca, ma disinfetterà la gola qualora vi foste feriti nella deglutizione.

: versate in un bicchiere dell’acqua e sciogliete al suo interno del sale. L’acqua spingerà la spina fino allo stomaco, mentre il non solo corroderà la lisca, ma la gola qualora vi foste feriti nella deglutizione. Utilizzare olio d’oliva: un terzo metodo consiste nell’ingerire un cucchiaino/cucchiaio di olio d’oliva. Date le sue proprietà lubrificanti, farà scivolare la lisca fino allo stomaco, aiutandovi a mandarla giù.