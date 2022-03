Una vita anticipazioni: Soledad ha veramente paura

Le anticipazioni di Una vita rivelano che, d’ora in poi, la vita per Soledad sarà davvero difficile. Anabel l’ha scoperta in fragrante.

Nella puntata che andrà in onda oggi 22 marzo, su Canale 5 alle 14.25, probabilmente tutti i nodi verranno al pettine. Protagonisti assoluti dell’episodio saranno Marcos, Soledad e Anabel. Per settimane, la domestica ha tenuto il segreto riguardo la sua relazione clandestina con il suo capo. La giovane infatti deve ancora affrontare la perdita della madre e successivamente l’abbandono nella matrigna. Per questo motivo, Marcos ha chiesto a Soledad di mantenere riservatezza su quanto accaduto.

Soledad, dal canto suo, ha deciso di assecondare Marcos. La domestica nutre profonda stima e affetto per la piccola Anabel e non farebbe mai niente che potesse turbarla. Nei passati episodi abbiamo visto come le amiche di Soledad comincino a sospettare che la collega nasconda qualcosa: fondamentalmente, nessuno ha creduto alla storia del biglietto della lotteria. Tuttavia, alla fine dell’ultimo episodio, abbiamo visto come Anabel abbia colto in fragrante Soledad e suo padre!

Una vita – anticipazioni 22 marzo

Dopo settimane di terrore, il peggio è accaduto: nonostante Soledad e Marcos abbiano fatto molta attenzione a non farsi scoprire dalla dolce Anabel, la giovane è riuscita a coglierli in fragrante. Eppure, la figlia di Marcos ha deciso di tenere per se ciò che i suoi occhi hanno visto. Fondamentalmente, Anabel è molto affezionata a Soledad e spera che sia lei a rivelarle la verità riguardo il rapporto con Marcos. La domestica però, con il passare del tempo, ha imparato a conoscere bene la piccola. Soledad è consapevole che qualcosa non vada, in quanto l’atteggiamento di Anabel nei suoi confronti è cambiato incredibilmente. La domestica nutre il dubbio che la figlia di Marcos abbia scoperto tutto!

Nel frattempo, Bellita sarà impegnata nella raccolta dei suoi più grandi successi. La cantante farà un resoconto della sua carriera, cercando di selezionare – con l’aiuto di Fabiana – i brani più belli che lei abbia interpretato. La puntata quindi oscillerà tra gli intrighi amorosi di Soledad e i ricordi più belli della talentuosa Bellita. Il prossimo appuntamento con Una vita è previsto per le 14.25 solo su Canale 5.