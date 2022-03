Sonia Bruganelli nella bufera? Ecco cosa sarebbe successo

Sonia Bruganelli torna al centro delle polemiche, questa volta ad attaccarla è stata un’influencer “Ti devi vergognare”. Vediamo cosa sta succedendo e di chi si tratta.

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di se per via di alcune sue dichiarazioni nei confronti di un noto personaggio televisivo.

Ora la moglie di Paolo Bonolis è costretta a fare i conti per via di alcune accuse piuttosto pesanti, a quanto sembra l’opinionista, sarebbe finita al centro di una bufera proprio per colpa di suo marito.

Sonia aveva saputo che Paolo era finito nel mirino di un ex volto di Avanti un altro, proprio per questo ha chiesto ai suoi followers su Ig di essere aggiornata sui fatti. Dopo qualche ora, la diretta interessata ha attaccato duramente la Bruganelli.

Stiamo parlando di Chiara Dalessandro, la donna è nota nel mondo dei social per via dei suoi video divertenti e soprattutto per aver partecipato nel programma di Bonolis come personaggio del suo salottino.

Durante Avanti un Altro, Chiara si è sentita attaccata da Paolo per via di sua alcune affermazioni, proprio per questo motivo Sonia ha voluto indagare su cosa stesse succedendo.

Purtroppo, a suo discapito è finita anche lei al centro della polemica, scopriamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Chiara Dalessandro si scaglia contro Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli è stata attaccata duramente da Chiara D’alessando, l’influencer ha accusato l’opinionista di bullismo e body shaming.

Le sue parole sono state “Ti devi vergognare, sei evidentemente complessata e vivi per stereotipi, anche tuo marito è stato fuori luogo“.

La donna si è innervosita ancora di più e ha dichiarato che la prossima volta che Sonia e suo marito la vogliono nominare, devono prima chiederle il permesso.

Ma non solo, Chiara aveva attaccato duramente anche Bonolis, dopo che secondo lei era stata presa in giro durante Avanti un Altro “Non mi aspettavo che fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino“.

L’influencer si è scagliata anche contro gli autori del programma “Dovrebbero vergognarsi, Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna”

Insomma parole piuttosto dure quelle contro i due coniugi, ora non ci resta che aspettare la loro opinione sulla questione. Voi cosa ne pensate?