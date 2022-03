Love is in the air anticipazioni: Kiraz si sposa?

Vediamo insieme che cosa succede nella nostra amata soap opera turca per quanto riguarda l’appuntamento di oggi.

Anche oggi, 22 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, la soap opera che tiene incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori.

Dove la coppia al centro dell’attenzione, ovvero quella formata da Eda e Serkan si è finalmente sposata, ma cosa sta accadendo a Kiraz e Can?

Il piccolo cosa sta combinando mentre i grandi non si accorgono di nulla, e soprattuto a chi è rivolta la sua attenzione.

La piccola Kiraz si sposa

Iniziamo con il dire che la mamma di Kemal si è trasferita da lui per poter assistere alle nozze del figlio Kemal con la sua bella Aydan.

Ma a quest’ultima sembra non dare un momento di pace, perchè è assolutamente attaccata alle tradizioni in modo incredibile.

E molto spesso riesce a mettere in forte imbarazzo la mamma di Serkan, e l’anello che Kemal ha regalato alla mamma di Serkan, sotto severo consiglio della madre, non aiuta certo a stare tranquilli.

Per quanto riguarda, invece Can e Kiraz, sono amici inseparabili e vedendo tutti questi preparativi incredibili per le nozze di Aydan, pensa di poter sposare la sua amica del cuore.

Quando la donna, appoggia l’anello senza metterlo in un posto sicuro, il piccolo Can lo ruba per donarlo a Kiraz chiedendole la mano in modo ufficiale e serio.

Ovviamente, quando la mamma di Serkan si accorge che il suo prezioso anello è sparito mette tutti in allarme.

Ma chi avrà deciso di rubarlo? Niente e nessuno pensa assolutamente al piccolo Can e al suo gesto veramente innocente.

Tutte le attenzioni si rivolgono a Kerem, che ha da pochissimo confessato di non avere abbastanza soldi per potersi pagare la retta dell’Università e la borsa di studio che ha vinto non copre, purtroppo tutte le spese.

Can, in questo modo mette nei guai Kerem, senza saperlo, e cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprilo sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.