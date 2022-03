Chicago Pd anticipazioni: Marina e Patrick organizzano il matrimonio di Burkez

Chicago Pd 9: gli agenti Burgess e Ruzek convoleranno a nozze? Parlano di questo argomento i due attori, Marina Squerciati e Patrick Flueger.

Chicago PD. Gli agenti Kim Burgess e Adam Ruzek riusciranno a sposarsi? E’ quello che si chiedono i fan: i due hanno alle spalle una relazione, ma ad un passo dalle nozze, l’agente dell’Intelligence Burgess ha deciso di lasciarlo, dato che non Ruzek non era pronto per il matrimonio.

Tra i due però c’è tutt’ora molta attrazione e passione, tanto che nella 7° stagione, Kim rimane incinta di Adam. Il lieto fino non arriva: l’agente perde il figlio a causa di un’aggressione.

Mentre Ruzek è maturato ed è pronto a mettere su famiglia, Burgess, invece, non è ancora pronta. Almeno fino a quando non decide di prendere con sé la piccola Makayla, rimasta orfana. E lo fa insieme a Adam.

Dopo aver sofferto molto entrambi, forse è arrivato il momento di dar loro una gioia? A questa domanda rispondono proprio i due attori di Chicago PD, Marina Squerciati e Patrick Flueger.

Chicago PD: Kim e Adam si sposano? Marina Squerciati prova a rispondere

Il loro è un amore più “platonico”, come lo definisce l’attrice, che continua a dire dice che Adam Ruzek non potrà mai lasciarla. C’è una storia dietro molto potente che non gli permette di lasciare andare Kim.

E poi aggiunge “Penso che alla fine finiranno insieme, ma non penso che sia una strada facile per arrivarci”.

Inoltre, la coppia televisiva prova ad immaginare come potrebbe essere il loro matrimonio. E in questo sogno, rientra anche il loro sergente, Hank Voight, interpretato da Jason Beghe.

“Penso che chiederebbero a Voight di sposarli e poi mangerebbero delle patatine e poi non ne parlerebbero più e starebbero solo insieme”.

Marina Squerciati poi continua ad immaginare come potrebbe essere la loro festa “Farebbero qualcosa di non convenzionale o qualcosa del genere. Mi sento come se fossero migliori amici. Sono tipo già sposati, ma al momento non sta funzionando”.

Insomma, gli agenti del 21° distretto riusciranno a coronare il sogno di tanti fan? Intanto, prima di sapere se succederà o meno, vi comunichiamo che le prossime puntate di Chicago PD 9 andranno in onda in America il 6 aprile 2022.