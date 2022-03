Paradiso delle signore: Gemma si scaglia contro Stefania

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa nuova puntata della soap opera che ruota attorno al grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 22 marzo, possiamo vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove le varie storie si stanno intrecciando sempre di più e dove, forse, Dante sta prendendo la sua rivincita contro Vittorio.

E la bella Stefania ha scoperto fa poco chi è la sua mamma e che è in vita, e quindi l’amata zia ed il padre le hanno sempre mentito.

Gemma contro Stefania

Iniziamo con il dire che Stefania ormai ha deciso, ha detto addio a Marco e la ragazza non vuole assolutamente pesare su nessuno.

Ma a Gemma questo tipo di atteggiamento di Stefania non piace e cerca di far riavvicinare la sorellastra alla Moreau, ovvero alla madre.

Per Stefania, però è come se fosse stata tradita, ed insiste nel non voler ricreare rapporti ne con Gloria e nemmeno con Gemma.

La capocommessa, capisce la posizione della figlia e si convince di non avere più la possibilità di riconquistare la fiducia della figlia.

Ma, parlando con Ezio, lo convince a trovare un modo per parlare con lui e raccontargli come sono andate tutte le cose.

Quando tutto sembra andato perso, ed Ezio e Veronica pensano che le cose con Stefania sia perse, anche a casa Brancia sta succedendo qualcosa.

Fiorenza, infatti, avvisa Flavia che il marito non ha pagato la quota associativa per il gruppo di imprenditori fondato da lei e da Dante.

La Contessa, quindi, decide di partire immediatamente per Napoli ed andare a parlare con il marito per capire cosa sta succedendo.

In questo modo, finalmente, Ludovica e Marcello potranno passare del tempo da soli, dopo tanto, ma questo purtroppo durerà pochissimo.

Nel mentre, il rapporto che c’è tra Umberto e Flora sembra subire una battuta d’arresto, dopo la notte passata insieme, infatti non c’è stato nulla.

Anche perchè è tornata Adelaide, che è il vero ed unico amore dell’uomo, ma la giovane la non ha gradito questo atteggiamento del suo amante e sarà sempre più scostante.

Umberto, capisce quindi che le cose possono peggiorare e che la Contessa possa scoprire tutto, quindi cosa succederà?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si sviluppano tutte queste situazioni sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.