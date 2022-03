Uomini e Donne: Maria perde le staffe con Tina, il caos nello studio

Tina Cipollari è incontenibile negli studi di Uomini e Donne, questa volta però l’opinionista ha fatto infuriare Maria De Filippi!

Nelle prossime settimane andrà in onda la puntata che è stata registrata in questi giorni. Protagonisti indiscussi saranno nuovamente Ida e Alessandro. A quanto pare, la storica dama bresciana non riesce a trovare pace con gli uomini e – lite dopo lite – questi ultimi si allontanano da lei. In sostanza, nella prossima messa in onda, assisteremo alla dipartita del cavaliere, il quale dirà ad Ida che non si sente di proseguire la conoscenza con lei. In seguito a tali dichiarazioni – come volevasi dimostrare – in studio è scoppiato il caos tra due schieramenti: Gianni difende Ida (come sempre), mentre Tina difende Alessandro.

Le argomentazioni dell’iconica opinionista sono sempre riferite al carattere della dama, mentre Gianni sostiene che Alessandro metta troppa razionalità nella conoscenza e questo fa intuire una mancanza di coinvolgimento emotivo. Questa volta però, anche Maria ha voluto dire la sua, cercando di zittire Tina Cipollari.

Maria difende Ida dagli attacchi di Tina: caos al centro studio

Alessandro dichiara onestamente di non essere innamorato e di volersi vivere la frequentazione con Ida in maniera spensierata. Tina sostiene il cavaliere proprio per il fatto che lui non abbia mai preso in giro la dama. Questa volta però, Maria risulta spazientita di fronte alle argomentazioni dell’opinionista: “Siccome è onesto, lei deve andare avanti?” – sono state le parole della conduttrice – “Siccome, rispetto ai disonesti, lui è onesto, allora va avanti. […] Lei deve cambiare carattere? Deve diventare leggera e spensierata? Non lo è. Lo hai saputo che non è leggera e spensierata? Questo è lei, ti piace? Non lo so”. In effetti, se vogliamo mettere i puntini sulle i, Ida Platano ormai frequenta gli studi Mediaset da più di quattro anni. A fronte di questo, chi scende le scale per lei, è perfettamente consapevole del suo carattere e deve prendersi l’impegno con coscienziosità.

Insomma, questa volta Maria è voluta entrare a gamba tesa nella discussione, cercando di far capire a tutti che il carattere di Ida non cambierà. L’esperienza con Riccardo l’ha influenzata parecchio e l’ha portata a pensarci mille volte prima di lasciarsi andare in una conoscenza. Di conseguenza, l’uomo che scende per lei deve sapere ciò che gli aspetta e deve rassegnarsi, cercando di conquistare la fiducia della dama con pazienza. “Se io chiedo a Ida ‘sei innamorata’, la risposta è sì. […] Se dice sì, è una bella responsabilità […] Tu che fai? L’onestà che fa?”. Così a discussione ha visto la sua conclusione.