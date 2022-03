Fame: ecco come eliminare questo senso con un rimedio veloce

Fame: vuoi eliminare la fastidiosa sensazione di brotolio allo stomaco? Ecco un rimedio naturale che fa al caso tuo!

Vi è mai capitato di avvertire un certo languirono e non poter far nulla per evitarlo? Spesse volte capita di mangiare abbondantemente e comunque avvertire il brontolio allo stomaco. Oltre a rivelarsi fastidioso, mette anche in imbarazzo.

Purtroppo, rappresenta un bel problema anche quando si manifesta in concomitanza di una dieta. Dimagrire, al giorno d’oggi, è un sogno comune a tante persone. Ecco che quando “bussa” alla bocca dello stomaco il senso di fame, il percorso per raggiungere il peso forma diventa più complicato perchè si tende a cedere alla tentazione finendo per mangiare anche quello che non si dovrebbe.

Oggi, siete capitati nel posto giusto. Abbiamo pensato di rivelarvi un efficace rimedio naturale per far sparire il brontolio, in men che non si dica. È molto utile anche per pulire il colon sia da tossine che da residui. Scopriamo meglio di cosa si tratta!

Ecco il rimedio che far passare il senso di fame

Esistono moltissimi alimenti, in natura, efficaci per risolvere alcune tipologie di problemi. È il caso della radice di liquirizia, molto indicata per eliminare la brutta sensazione del brontolio, che si avverte alla bocca dello stomaco.

Ripulisce il colon, come detto in precedenza, ma evita di abusare della liquirizia. Se desideri conoscere il perchè —> apri il link su un’altra scheda

È indicata per garantire il corretto funzionamento del nostro organismo e presenta proprietà:

digestive

diuretiche

antinfiammatorie (lenisce il mal di gola e calma l’infiammazione per il bruciore di stomaco o per la gastrite).

Infuso di radice di liquirizia: modalità di preparazione

Per preparare l’infuso occorre solo 1 cucchiaio di polvere di radice di liquirizia e 1 litro d’acqua. Trovare la radice di liquirizia non è complicato come si può pensare. Online è pieno di siti per acquistarla oppure basta recarsi in erboristeria.

Non occorre molto tempo per realizzarlo, anzi. I passaggi da seguire sono semplici. Per prima cosa dovrete portare ad ebollizione l’acqua. A questo punto, aggiungete la polvere di radice e poi lasciate bollire dai 5 ai 10 minuti. Ecco che l’infuso è pronto. Cercate di berne due tazze al giorno per degli effetti efficaci!