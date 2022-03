Diabete: questa foglia ti aiuta con l’insulina e pulisce i reni

Esiste una foglia che ha delle proprietà benefiche, che stimola la produzione di insulina e pulisce i reni. Volete scoprire di quale si tratta?

Le loquat, o meglio conosciute come le nespole del Giappone, sono dei frutti che hanno delle proprietà benefiche. Sono ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti e sostanze nutritive.

Le nespole contengono vitamina A, vitamine del gruppo B, sali minerali e soprattutto vitamina C. Sono considerati anche dei frutti diuretici e la sua polpa è ricca di fibre e pectina.

Il frutto in questione è molto utile alla prevenzione del cancro, dell’infiammazione e delle malattie degenerative. Inoltre, è molto utile sia per gli occhi che per il cervello.

Per cercare di prevenire queste malattie, quindi, oltre a consumare infusi con le foglie di loquat, dovreste cercare di fare attività fisica e seguire una buona dieta.

Le foglie delle nespole del Giappone non andrebbero mai buttate, anzi sono perfette per preparare gli infusi.

Nespole del Giappone: le proprietà benefiche

Ma andiamo a vedere insieme quali sono tutte gli effetti benefici che hanno questi frutti. Innanzitutto, è bene ribadire che sono ricchi di vitamine, minerali, flavonoidi e antiossidanti.

Ma se si consuma in modo regolare gli infusi di loquat, potreste giovare anche di questi benefici. Infatti, avviene una maggiore produzione di insulina; potreste stimolare anche il corretto funzionamento del pancreas.

Ma non solo: infatti, migliora anche la funzionalità epatica; si può utilizzare anche contro l’infiammazione e arrossamento della pelle. Inoltre, rafforza anche il sistemo immunitario. Ed infine, potrebbe evitare anche l’ipotensione.

Sebbene sia un frutto molto zuccherino, lo può consumare anche chi soffre di diabete. Ma prestate attenzione: quando diventa molto matura, chi soffre di questa patologia, non lo dovrebbe mangiare.

Le nespole del Giappone sono frutti poco calorici. Si potrebbe dire che è un frutto che può essere sempre consumato. Ma, se soffrite di qualche patologia, prima di consumarle, dovreste sentire il vostro medico di fiducia.

Per preparare l’infuso dovrete utilizzare le foglie nuove e lasciarle essiccare al sole e conservarle in un barattolo.

Avrete bisogno quindi di una foglia di nespolo schiacciata e di un pentolino d’acqua Per prima cosa, dovrete far bollire un pentolino d’acqua ed in seguito dovrete lasciare la foglia all’interno di essa, in modo tale che rilasci le sue proprietà. Poi potrete filtrare e consumare l’infuso.