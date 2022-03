Liquirizia: se ne abusi puoi avere questi importanti problemi

Mangiare liquirizia fa bene se soffrite di pressione bassa. Ma cercate di non mangiarne troppa: potresti andare incontro a diversi problemi.

La liquirizia ha molte proprietà e fa molto bene mangiarla, oltre ad essere molto buona! Ma non dovremmo mai abusarne, dato che potrebbe portare a diversi problemi.

Le sue proprietà sono molteplici: ad esempio è un antiacido naturale. E grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, questo alimento dovrebbe proteggere la mucosa del tratto gastrico: praticamente ha la funzione di un gastroprotettore!

Ma non è finita qui: ad esempio è utilizzata spesso come trattamento naturale contro la bronchite, mal di gola oppure tosse. E in questo caso, si può assumere attraverso tisane o decotti.

Ma è anche consigliata per chi soffre di alitosi: infatti, il suo sapore è molto aromatico ed è molto consigliato in questo caso!

Ma anche se fa per alcuni casi fa bene mangiare un po’ di liquirizia, non dovremmo mai farne un abuso eccessivo.

Liquirizia: ecco perchè non abusarne

Se soffriamo spesso di reflusso gastrico, ad esempio, è meglio farsi vedere dal proprio medico di fiducia, dato che poi ci troveremmo davanti ad altri problemi come quello della digestione, che dovrebbe essere curata in un modo diverso.

Se si soffre di pressione molto alta, allora, in quel caso non è proprio consigliabile usarla: solo se di solito la pressione è bassa dovremmo mangiarla!

Anche se si è stato interessante non si dovrebbe consumare la liquirizia, come anche se si hanno problemi renali, oppure per chi soffre di problemi cardiaci e di diabete. Infatti, se si soffre di questa ultima malattia potrebbe ridursi la quantità di potassio nel sangue, che è già compromesso con il diabete.

E’ sempre meglio chiedere al proprio medico di base se si può assumere o meno, soprattutto chiedete se avete i problemi sopra citati.

Cercate di non abusarne troppo, dato che potrebbe portare con sé alcuni problemi! Infatti, potreste avere dei sintomi indesiderati, come ad esempio il mal di testa, la nausea, i disturbi della vista.

Cosa ne pensate dell’articolo? Può esservi stato d’aiuto? Anche voi utilizzate la liquirizia come un trattamento naturale? Oppure abusate troppo di questo, buonissimo, cibo?