Converse, svelato il segreto: ecco perché hanno quei due buchetti laterali

Molti se lo chiedono e non conoscono risposta: sai perché hanno quei due buchetti laterali? Ecco spiegato il motivo

Ci sono alcuni modelli di scarpe che sono entrati nella storia della modernità, diventando simbolo di intere generazioni e modi di vedere il mondo. Tra questi vi sono sicuramente le Converse, scarpe che hanno avuto un grandissimo successo negli anni duemila e che tutt’ora sono tra le più acquistate dai giovani.

Oltre alla loro bellezza e particolarità, ci sono alcuni elementi che rendono uniche queste tipologie di scarpe. Si tratta di curiosità che in tantissimi si chiedono ma che davvero in pochi ne conoscono le risposte. Ecco, quindi, a cosa servono quei buchetti laterali delle Converse.

Ecco a cosa servono quei buchetti laterali nelle Converse

C’è un grande dubbio che attanaglia tantissimi acquirenti di questi particolari modelli di scarpe: a cosa servono quei buchetti laterali delle Converse? Sicuramente, se avete acquistato queste scarpe, vi sarete chiesti almeno una volta questa cosa.

Si tratta di una curiosità davvero particolare perché, se ci pensate un attimo, avrete sicuramente notato almeno una volta questi buchi, senza però darne un’effettiva spiegazione. In questo articolo, quindi, vorremmo spiegarti quale sarebbe la motivazione effettiva di questa particolarità.

Si tratta di due buchi nel lato destro della scarpa, posizionati nella parte inferiore della calzatura, proprio poco sopra la suola e in posizione perpendicolare rispetto alla linguetta. Ma vediamo a cosa servono quei buchetti laterali nelle Converse.

Com’è facilmente intuibile, quei buchetti che si trovano nella parte laterale delle Converse, sono realizzati proprio per far passare i lacci delle scarpe. La dimensione e la fisionomia dei buchi, infatti, è identica a quella dei restanti fori utilizzati classicamente per allacciare le scarpe.

Questi buchi, infatti, servono a far passare i lacci e allacciare la scarpa in un modo un po’ diverso dal solito. In questi buchi vanno inseriti i lacci e realizzare un’allacciatura in funzione di una migliore fasciatura del piede, rendendo più comoda la camminata con queste calzature.

Dunque, vi abbiamo spiegato il motivo per cui le converse hanno quei buchetti laterali alla base delle scarpe. C’è infatti chi preferisce utilizzare proprio questi buchi per effettuare un’allacciatura diversa, e voi cosa ne pensate?