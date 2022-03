Frigorifero: sai perché le porte sono magnetiche? Non ci crederai mai!

Ecco il motivo per cui le porte del frigorifero sono magnetiche. Si tratta di una spiegazione a cui non crederai mai

Il frigorifero è probabilmente l’elettrodomestico per eccellenza. Il suo impatto nella vita quotidiana dell’uomo moderno è stato incredibile e spesso diamo per scontata la sua assoluta importanza per la nostra vita normale. Senza di esso, infatti, non sarebbe possibile conservare correttamente i frigoriferi e sarebbe davvero difficile mantenere il tenore di vita che abbiamo oggi.

Questo vuol dire che il frigorifero è un elettrodomestico presente in ogni casa degli italiani e che, a volte, diamo per scontato (oltre alla sua funzionalità) anche alcune sue caratteristiche. In questo articolo, infatti, vogliamo svelarti il motivo per cui le porte del frigorifero sono magnetiche. Si tratta di una spiegazione a cui non crederai mai.

Ecco perché le porte del frigorifero sono magnetiche

Nel 1913 avvenne una delle invenzioni più rivoluzionarie della storia: il frigorifero. All’epoca, si trattò di una vera e propria rivoluzione per la vita delle persone. Negli anni, il design, le dimensioni e i colori di questo elettrodomestico sono cambiati moltissimo.

Tra queste modifiche vi è certamente il sistema di apertura e chiusura. Negli anni, infatti, è cambiato molto e solo dopo alcuni anni venne impiantato la funzionalità delle porte magnetiche. Ma perché le porte del frigorifero sono magnetiche?

Il frigorifero, infatti, ha necessità che la sua chiusura sia ermetica, in modo da non far fuoriuscire l’aria fredda e, quindi, mantenere le temperature ottimali per la giusta conservazione degli alimenti. I primi modelli adottarono un sistema che prevedeva l’utilizzo di una maniglia blocca porta. Tuttavia, questa risultò una soluzione piuttosto pericolosa, soprattutto per i bambini che rischiavano di rimanere chiusi nel frigorifero.

Proprio per evitare il rischio di incidenti causati dall’ipotermia, si arrivò alla soluzione delle porte magnetiche. Il motivo è molto semplice, questo sistema permette di aprire la porta dell’elettrodomestico dall’interno. Addirittura, nel 1956, venne vietata la produzione dei frigoriferi con maniglia, mediante il famosissimo frigo Safety act.

Dunque, il motivo per cui le porte del frigorifero sono magnetiche non è tanto legato alla sua migliore efficienza nel rendere l’elettrodomestico ermetico. Ma consiste in una misura di sicurezza pensata per evitare pericoli ai bambini.