Una vita: Lolita si oppone alla missione di Antonito

Arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita: Lolita si oppone alla missione di Antonio. Cosa deciderà il politico

Anche oggi arrivano, puntuali come sempre, le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda venerdì 11 marzo 2022. Secondo le trame ci aspetta un episodio ricchissimo di emozioni e pieno di colpi di scena, come gli sceneggiatori della serie ci hanno abituato.

La soap opera spagnola, infatti, continua a macinare successi e i telespettatori italiani, ormai amanti della serie vogliono sapere cosa succederà domani. Alcuni protagonisti, infatti, sono molto apprensivi per quello che potrebbe succedere e Lolita si oppone alla missione di Antonito. Ecco cosa succederà.

Lolita si oppone alla missione di Antonito, come la prenderà lui?

Tornano le puntate di Una Vita e finalmente i telespettatori potranno scoprire come andrà a finire tra Lolita e Antonito. I due, infatti, stanno affrontando una situazione molto complicata e il loro matrimonio e in serio pericolo a causa di alcuni errori del politico, che hanno gettato sua moglie in un enorme sconforto.

La povera donna, infatti, è malata e costretta, mentre il giovane politico non riesce a starle vicino come vorrebbe e dovrebbe. Lei, infatti, non ha ancora del tutto perdonato il tradimento di Antonito con Natalia e mantiene ancora le distanze con suo marito, molto pentito di quello che è successo.

Tuttavia, Lolita lo ha perdonato e, anche se in fin di vita, il giovane Antonito sta cercando in tutti i modi di salvarle la vita. L’uomo, infatti, si è rivolto a dei medici specialisti tedeschi, che hanno proposto una cura sperimentale. Il trattamento, per ora, è efficace e Lolita sembra stare un po’ meglio, anche se la preoccupazione resta alta.

Questo ha portato i due a riavvicinarsi e sembra che la situazione familiare stia leggermente migliorando. Tuttavia, nonostante sia tornata un po’ di fiducia nella coppia, sembra che tra i due non ci sia più l’affiatamento di un tempo e il loro rapporto sembra incrinarsi.

I due provano a tornare la coppia di un tempo ma, proprio quando sembra che le cose vadano meglio, il giovane politico in carriera viene scelto per una missione diplomatica in Marocco. L’uomo non è felice di partire e Lolita si oppone alla missione di Antonito. Ma il deputato è obbligato e rinunciare sarebbe una scelta piuttosto difficile. Cosa farà?