Il paradiso delle signore: Stefania e la drammatica decisione

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’ultima puntata di questa settimana nel grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 11 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Come abbiamo avuto modo di vedere Stefania ha scoperto tutta la verità sulla sua vera mamma, ovvero la capocommessa Gloria.

Ma le notizie non sembrano essere finite qui, e non solamente per la bella commessa del paradiso.

Stefania e la decisione drammatica.

Iniziamo con il dire che confessare tutto per la Moreau non è stato molto facile, ovviamente, ma era necessario.

La giovane, non capisce come mai per tutti questi anni è stata ingannata, e per questo motivo, arrabbiatissima decide di non tornare a casa chiedere ospitalità alle sue amiche Irene e Maria.

Ma non dirà assolutamente cosa le sta accadendo, ma si confessa solamente con Marco che secondo lei è l’unico che la può aiutare in questo momento.

Gloria, ovviamente cerca di parlare e chiarirsi con la figlia, ma quest’ultima la caccerà anche in modo deciso.

Stefania capisce anche che non può restare per sempre con le sue amiche e per questo motivo prende una decisione drastica, fuggire.

Per quanto riguarda, invece, la bella Maria ha assolutamente il cuore in mille pezzi, ed inizialmente non ha detto nulla ne alle sue amiche e nemmeno ad Agnese.

Solamente Irene sa che Rocco le ha detto addio, ma Agnese capisce che qualcosa non va come la ricamatrice dichiara.

Maria, quindi decide di raccontare come sono andate le cose veramente e Roma, in un momento di coraggio, ma troverà chi le da una mano, oppure dovrà tornare in Sicilia?

Per quanto riguarda invece la presentazione della nuova collezione al Paradiso dove non si è presentata la Signorina Buonasera come era stato detto, crea vari problemi a Vittorio.

E a sistemare tutta la situazione, anche con la stampa ci pensa Dante con una sua incredibile idea, dando anche una lezione al Conti.

Il Romagnoli ci sa assolutamente fare e non ha alcun problema della grande esperienza che ha Vittorio!

Per capire meglio cosa succederà in tutte queste storie possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.