Capelli corti: ecco i tagli per essere alla moda!

Stai pensando di tagliarti i capelli? Devi assolutamente vedere queste acconciature. Ecco tutti i tagli corti che sono in tendenza in questo periodo.

Arriva un periodo nella nostra vita in cui abbiamo bisogno di un cambiamento, generalmente la prima cosa che decidiamo di fare è dare un taglio netto alla nostra vita, ecco perché la cosa migliore è partire dai capelli.

Proprio per questo motivo, oggi vi sveleremo gli ultimi tagli di capelli corti che in questo periodo sono in tendenza.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura di noi, quindi anche la scelta del parrucchiere è fondamentale, il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un professionista del settore.

Dopo aver fatto qualche ricerca, non vi resterà che sbizzarrirvi, di tagli corti ne esistono diversi, noi vi sveleremo quelli più belli e alla moda.

Siete curiose di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Tagli corti: ecco i più utilizzati dalle star di Hollywood

Se prima le star di Hollywood portavano i capelli lunghi e lisci, oggi lo stile è completamente cambiato, sempre più donne optano per un taglio corto e alla moda, vediamo i più richiesti:

Stile Pixie : questo look è sicuramente uno dei più utilizzati, fresco ed innovativo si adatterà a qualsiasi tipo di viso. Si tratta di un taglio casual ma che allo stesso tempo è molto elegante. Sta benissimo con un colore biondo o platino, ora non vi resta che provarlo.

: questo look è sicuramente uno dei più utilizzati, fresco ed innovativo si adatterà a qualsiasi tipo di viso. Si tratta di un taglio casual ma che allo stesso tempo è molto elegante. Sta benissimo con un colore biondo o platino, ora non vi resta che provarlo. Maschietto: con questo tipo di taglio non potreste sicuramente fare molte acconciature, ma darà moltissima luce al vostro viso. Si tratta di un taglio molto semplice, ma potete decidere di giocare sulla lunghezza della frangia. Vi darà un immagine fresca e giovane, ideale per tutte quelle donne che vogliono contraddistinguersi tra le masse.

Corto con onde : questo tipo taglio è sicuramente un trend del momento, vi darà movimento e i vostri capelli avranno un volume pazzesco. Potrete inoltre giocare con moltissime acconciature, senza dubbio è uno dei tagli più amati dalle star.

: questo tipo taglio è sicuramente un trend del momento, vi darà movimento e i vostri capelli avranno un volume pazzesco. Potrete inoltre giocare con moltissime acconciature, senza dubbio è uno dei tagli più amati dalle star. Corto con frangia laterale o smussata: con questo tipo taglio potrai davvero sbizzarrirti, puoi decidere la lunghezza che più ti piace e anche come mettere la frangia. Inoltre è uno stile che si adatta sia ai capelli lisci che a quelli ricci.

Ora non ti resta che scegliere il look più adatto a te, tu quale preferisci?