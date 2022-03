U&D bomba: arriva Jessica Selassiè come tronista? Ecco i rumors

La prossima tronista potrebbe essere la vincitrice del GF Vip 6, Jessica Selassié: vediamo insieme tutti i dettagli.

Reduce dal successo ottenuto tramite la vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè potrebbe approdare addirittura negli studi Mediaset di Uomini e Donne. Chi ha seguito il percorso della principessa infatti, ha potuto constatare quando la giovane tenga all’anima gemella. La dolce Jessica ha pensato di provarci prima con Alessandro Basciano – finito tra le braccia di Sophie Codegoni – e poi con il nobile Barù.

Nonostante i diversi approcci e tentativi da parte della Selassiè, Barù non si è mai sbilanciato e – ospite a Verissimo – ha ribadito di provare nei confronti della principessa solo sentimenti di affetto e stima. Che sia un due di picche definitivo? Fatto sta, che il suo animo dolce e premuroso sia riuscito a conquistare i telespettatori da casa, i quali le hanno permesso non solo di arrivare in finale, ma anche di aggiudicarsi la vittoria di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ci penserà Maria quindi a riempire il cuore di Jessica?

Jessica tronista di Uomini e Donne? I rumors si diffondono

Dato che Alfonso Signorini non è riuscito a far innamorare la dolce Jessica, potrebbe pensarci Maria De Filippi – la quale ormai si può considerare un’esperta quando si parla di cuori infranti. Moltissimi tronisti infatti, hanno cercato rifugio negli studi Mediaset per cercare l’anima gemella e Jessica potrebbe essere la prossima.

La poltrona rossa ha permesso a diverse anime in cerca di amore di trovare il partner perfetto. Altri invece – meno fortunati – hanno comunque vissuto relazioni longeve ed intense, durate diversi anni. Jessica si è dichiarata single e pronta a trovare l’uomo della sua vita, per questo motivo potrebbe essere la candidata perfetta per il ruolo. La vittoria del GF Vip 6 inoltre, le ha permesso di conquistare l’autostima adeguata per affrontare un’eventuale futura relazione. Per questo motivo, la voce riguardo una sua apparizione negli studi di Uomini e Donne si fa sempre più concreta.

Nel frattempo, nelle ultime registrazioni (non ancora andate in onda) Maria De Filippi ha presentato al pubblico la nuova tronista: Veronica Rimondi. Tuttavia, sembra che per ora la scelta della conduttrice non sia stata particolarmente apprezzata dal pubblico fedele al programma. In ogni caso, tutto rimane in dubbio e solo il tempo ci dirà se Veronica riuscirà a conquistare l’affetto del pubblico e se ad affiancarla nel percorso ci sarà nientepopodimeno che la vincitrice del Grande Fratello Vip 6.