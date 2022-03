Vitamine: ecco quelle che ti servono per vivere in forma

Nutrire correttamente il nostro corpo è fondamentale per rimanere sani. Ecco quali vitamine servono per vivere in forma

Le vitamine sono nutrienti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo e una normale funzionalità dei nostri organi. Assumerne le giuste quantità, infatti, può essere di grande aiuto per mantenere il nostro corpo in condizioni sane. Ma a volte questo non succede.

Spesso, infatti, si incorre in una carenza di vitamine, dovute ad una cattiva alimentazione o ad uno scorretto tenore di vita. Dunque, è necessario rivolgersi al proprio medico per ottenere i giusti consigli. Ecco, quindi, quali vitamine servono per vivere in forma.

Ecco quali vitamine ti servono per vivere in forma

Accusare carenza di vitamine non è un’evenienza molto rara. Con il passare degli anni e con le modifiche delle proprie abitudini alimentari, infatti, può succedere di arrivare ad un punto in cui non si soddisfa il fabbisogno giornaliero di questi importantissimi nutrienti.

Questi, infatti, sono molto importanti per la nostra salute e benessere, in quanto possono favorire la corretta digestione, supportare enzimi e, tra le altre cose, rafforzare il nostro sistema immunitario. Ma quali vitamine ti servono per vivere in forma?

Le tipologie di vitamine più importanti sono 2: le idrosolubili e le liposolubili. La prima categoria appartiene a quei nutrienti che vengono facilmente espulsi dal nostro corpo e che, quindi, non stazionano per molto tempo nel nostro organismo. Tra queste vi sono le vitamine del gruppo B o C.

La seconda categoria è rappresentata invece da quei micronutrienti che rimangono nel nostro corpo più a lungo. Tra queste vi sono certamente le vitamine del gruppo A, D, E, e K. Dunque, il consiglio è quello di integrare maggiormente vitamine idrosolubili, in quanto sono più facili da smaltire. Ecco quali sono nel dettaglio.

Vitamina B12

È diventata molto famosa con l’affermazione della dieta vegana, praticamente priva di questa importante vitamina. La sua importanza è legata al fatto che è fondamentale per il nostro sistema nervoso. Una carenza pesante di questa vitamina è legata a problemi neurologici e anemia.

Questa vitamina si può trovare in crostacei, pollame, carne, pesce, latte e uova (tutti alimenti non previsti in una dieta vegana). Essendo quindi una vitamina presente soprattutto in alimenti di origine animale, vegetariani e vegani, spesso, ricorrono ad integratori specifici;

Vitamina C

Si tratta di una vitamina molto importante per via della produzione di collagene, il quale contribuisce alla rimarginazione delle ferite, assorbimento del ferro e rafforzamento dei vasi sanguigni. Una carenza di questa vitamina, infatti, può portare a sanguinamento gengivale, perdita di denti, ritardo della guarigione dei tessuti, dolori muscolari e anemia.

Inoltre, un sovradosaggio di questo nutriente può portare a problemi come diarrea e disturbi gastrointestinali. È possibile trovare in larga misura questa vitamina in alimenti come frutta (in particolar modo agrumi) e verdura;

Vitamina D

Un’altra vitamina molto importante per vivere in forma è la vitamina D. Il suo ruolo principale è quello di estrarre il calcio dagli alimenti di cui ci nutriamo. Rappresenta infatti un valido alleato che contribuisce al rafforzamento di ossa e capelli.

È possibile assumere questa vitamina direttamente esponendosi alla luce del sole, tuttavia non è abbastanza. È consigliabile infatti mangiare, tuorli d’uovo, pesce grasso, latte e fegato di manzo.

Ulteriori vitamine molto importanti per il corretto funzionamento del nostro organismo sono la vitamina E, utile alla formazione di globuli rossi e la vitamina K, fondamentale per quanto riguarda la coagulazione sanguigna e l’assorbimento di calcio. Troviamo queste due vitamine rispettivamente in olive, uova, noci, mandorle e in verdure a foglia larga, spinaci, prezzemolo, zucca e fichi.