Uomini e Donne: tutto sulla nuova tronista, è lei, Veronica Rimondi

Uomini e Donne, tutto sulla nuova tronista: è Veronica Rimondi, chi è la ragazza che siederà vicino a Luca Salatino e Matteo Ranieri.

In quest’edizione di Uomini e Donne abbiamo conosciuto diversi tronisti: prima Joele, Matteo, Roberta e Andrea Nicole, poi anche Matteo Ranieri (corteggiatore lo scorso anno) e Luca Salatino (corteggiatore di Roberta).

Da diversi mesi però, con le scelte di Andrea Nicole e Roberta, il trono femminile è scoperto: a quanto pare, la De Filippi ha però ora trovato la sua nuova tronista, ecco chi è.

Uomini e Donne, tutto sulla nuova tronista Veronica Rimondi

La nuova tronista scelta da Maria si chiama Veronica ed ha fatto il suo esordio nella puntata registrata sabato. 26enne originaria di Ferrara, Veronica si è raccontata a Witty TV, che l’ha presentata ufficialmente al pubblico.

Dopo essersi laureata durante la pandemia, nel 2020, la Rimondi ha deciso di mettersi in gioco al dating show, definendosi molto allegra, estroversa, ambiziosa e intuitiva.

La frase che più le dicono spesso è “Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?”, come ammette lei stessa; la clip mostrata la presenta invece in chiave molto spiritosa, tra tuffi in piscina e vari travestimenti.

Quanto al ragazzo che cerca, vuole fuggire dalla monotonia e da chi tenta di tarparle le ali: “Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa” spiega la nuova tronista, che pare già avere le idee molto chiare.

Interrogata sull’aspetto fisico dalla De Filippi, la Rimondi ha confessato che guarda il ‘bello’, ma poi ci si può innamorare di chiunque; i suoi uomini ideali sono Brad Pitt e Johnny Depp, ma potrebbe anche innamorarsi di un uomo meno appariscente (da lei chiamato come esempio “Mimmo l’idraulico”) se nel complesso la riuscisse a prendere, fisicamente e mentalmente.

Veronica si è già definita una tronista “rompip***e” ed è prontissima a tuffarsi in questa nuova avventura; chi saranno i suoi corteggiatori?