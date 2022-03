Risparmio: ecco il trucco delle tende per risparmiare davvero

In questo articolo vogliamo mostrarti il trucco delle tende che ti permetterà di risparmiare davvero: è molto semplice!

A causa del caro energia e del conseguente aumento dei costi in bolletta, è necessario più che mai escogitare dei modi per risparmiare il più possibile. Con gli aumenti dei prezzi, gravato dal caro carburante, il costo della vita è diventato a tratti insostenibile.

Tuttavia, esistono numerosi metodi per provare a risparmiare, anche intervenendo direttamente sulla propria casa. Dunque, in questo articolo vogliamo mostrarti il trucco delle tende che ti permetterà di risparmiare davvero in bolletta e avere, a fine mese, un piccolo tesoretto da spendere. Ecco quindi come fare.

Ecco il trucco delle tende per risparmiare

Esistono alcune accortezze da mettere in pratica nella propria casa che permettono di ottimizzare i consumi e ridurre i costi in bolletta alla fine del mese. Il consiglio è quello di intervenire direttamente sull’utilizzo dei termosifoni, in modo da non sprecare utilmente energia e abbattere i costi.

Ovviamente il consiglio che vogliamo dare non sarà quello di non accendere i termosifoni, ma l’ottimizzazione del suo utilizzo può essere davvero un vantaggio. Questi, infatti, vanno accesi solo quando ce n’è bisogno davvero e, inoltre, il loro utilizzo deve essere fatto in modo da sfruttare il calore emanato.

Il modo migliore per ottimizzare l’utilizzo dei termosifoni è quello di fare in modo che, nei pressi del calorifero, non ci sia alcun “filtro”. È proprio in questo caso che si applica il trucco delle tende. Questo vuol dire che, davanti al termosifone, non ci debbano essere tende, copritermosifoni e altri panneggi.

Le tende, infatti, ostacolano il lavoro dei termosifoni, creando una sorta di barriera che assorbe il calore e, quindi, costringendo chi li utilizza ad aumentare la temperatura del termostato. In questo modo non solo si spreca più energia, ma i termosifoni dovranno restare accesi più tempo, con un conseguente eccessivo spreco di denaro.

Se proprio non si vuole rinunciare all’utilizzo delle tende, è possibile utilizzare un tessuto più leggero che blocchino in quantità minore il calore. Tuttavia, è consigliato chiuderle quando prevediamo di utilizzare i termosifoni oppure scegliere tende più corte che non vadano a coprire il termosifone.