Arisa e Vito Coppola: Ecco la notizia che tutti aspettavano

Arisa e Vito Coppola: arrivano le presentazioni in famiglia. Possibile decollo per la loro storia anche se non si definiscono fidanzati?

Arisa e Vito Coppola, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, sono sempre più uniti. I due non si dichiarano fidanzati, ma la loro relazione sembra serissima. “La nostra è una forma d’amore” – ha dichiarato ultimamente il ballerino alla rivista “Di Più”. Il giovane si è aperto molto ed ha ammesso di provare dei sentimenti forti per la cantante. – A suo avviso lei è una donna veramente eccezionale definendo il loro rapporto molto profondo.

Al momento, la vita professionale dei due artisti continua insieme. Si tratta del programma condotto da Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato”. Arisa è una delle giurate mentre Vito è uno dei primi ballerini. La loro conoscenza e relazione, sempre stando alle dichiarazioni di Coppola al settimanale, continua regolarmente e va a gonfie vele.

Arisa e Vito Coppola: “la differenza di età non ci spaventa”

I due, dopo la prima esperienza insieme, non si sono mai persi di vista. A Di Più, il ballerino ha dichiarato, inoltre, di aver trascorso le vacanze natalizie insieme. Entrambi erano stati nei rispettivi paesi d’origine. Lei ad Eboli e lui a Pignola.

“Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso.” – afferma il 29 enne campano, più piccolo di 10 anni della cantante. –

Vito: chi è, carriera e vita privata

Nato e cresciuto ad Eboli, in Campania, Vito Coppola ha seguito le orme del padre, ballerino come lui. La madre è un ex ginnasta che ha aperto un negozio di estetica. Su consiglio dei genitori si è creato un piano B, alla danza. È laureato, infatti, in scienze motorie. Era stato fidanzato con Valentina, una ragazza di Eboli, per 7 anni. Dopo una lunga convivenza, i due hanno deciso di separarsi nel 2021, pur avendo mantenuto una splendida amicizia.

Il 29 enne vanta ben 13 vittorie per la categoria della danza latina in Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Filippine e tanti altri paesi del mondo. Nel 2021, ha debuttato nel programma Italiano Ballando con le Stelle. Ora, il suo percorso da ballerino continua con Il Cantante Mascherato e al contempo studia dizione e recitazione. Non nega, infatti, di voler intraprendere anche la carriera di attore.