Meghan Markle e Camilla: ecco i motivi della tensione tra le due

Non scorre buon sangue tra Meghan Markle e Camilla: scopriamo insieme cos’è successo tra le due “reali” d’Inghilterra.

A quanto pare, la dolce principessa Meghan Markle non risparmia nessuno in questa sua eterna faida contro la Royal Family. Nelle ultime settimane, anche Camilla Parker Bowles – moglie del Principe Carlo – è finita nel suo mirino. Tuttavia, questa non è una novità, dato che tra le due come risaputo non c’è mai stato un rapporto di stima e affetto. Sembra infatti che l’eterna rivale di Lady D non si fidasse molto dell’attrice americana, opinione confermata successivamente con l’allontanamento definitivo di Harry dalla sua famiglia. Le azioni dei due ex reali hanno fatto soffrire non solo il Principe Carlo, ma anche il fratello di Harry, William. In sostanza, Meghan è vista a corte come colei che ha portato via il principino e disonorato la corona. Del resto, chi si scorda la scandalosa intervista rilasciata ad Oprah Winfrey? Tornando però a Meghan Markle e Camilla Parker, sembra che l’attrice questa volta l’abbia fatta davvero grossa.

Camilla vs Meghan: la diatriba reale si intensifica

Recentemente, Camilla Parker Bowles è stata nominata patrona del National Theatre. Tuttavia, un dettaglio importante risiede nel fatto che sarebbe stata Meghan la vera destinataria di quel titolo. Cos’è successo quindi? La moglie del Principe Carlo ha tenuto un discorso sulla violenza sulle donne durante il Woman of the World Festival, in occasione della quale aveva sensibilizzato tutti i membri della famiglia ad evitare di presentarsi in eventi ufficiali e dare spettacolo. Questo per evitare di togliere importanza al Festival, distogliendo l’attenzione da un argomento così delicato. Secondo voi la dolce Meghan ha accolto l’appello della – per così dire – suocera? Ovviamente no.

Contemporaneamente al discorso di Camilla infatti, la stampa si è dovuta dividere in seguito alla diffusione di alcune immagini della Markle in visita al National Theatre. Sarà una coincidenza? La principessa ha scelto proprio l’istituzione di cui Camilla è ora patrona e la visita è avvenuta proprio durante il Woman of the World Festival. Paradossale, non è vero? La stampa esprime opinioni diverse su quanto accaduto, ma una buona percentuale crede che in tutto questo ci sia un qualcosa di machiavellico (e non dichiarato).