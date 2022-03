Vanessa Incontrada, ma lo ha fatto davvero? Un gesto incredibile

Vanessa Incontrada, ecco il dolce gesto verso il marito in occasione della festa del papà; i fan stupiti e contenti.

La carriera di Vanessa Incontrada pare aver subito una nuova impennata in questi ultimi mesi, tra la conduzione di Striscia la Notizia, quella di Zelig e il ritorno su Canale 5 come attrice in Fosca Innocenti.

Nella sua vita sentimentale però le cose sembrano essere state meno lineari, tanto che alcuni hanno riportato di una presunta crisi col marito Rossano Laurini, mai comunque né confermata né smentita dall’Incontrada.

In occasione della festa del papà, l’italospagnola ha comunque fatto un bellissimo gesto verso Rossano, che lascia proprio ben sperare i fan; eccolo.

Vanessa Incontrada, ecco il dolce gesto verso il marito per la festa del papà

Per festeggiare (come tantissime altre persone) la festa del papà, Vanessa ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una foto che ritrae Rossano insieme al loro figlio Isal, per sottolineare proprio gli auguri al marito.

Di pronta risposta, Laurini ha condiviso una canzone dei Negramaro, L’Immenso, con tanto di strofa postata: “Se potessi far tornare indietro il mondo farei tornare poi senz’altro te, per un attimo di eterno e di profondo”, che potrebbe far riferimento ad una storia passata e ormai conclusa.

Non è chiaro attualmente quale sia il rapporto tra l’Incontrada e il marito, considerando come la conduttrice e attrice sia sempre stata molto riservata sulla sia vita privata; ciò che pare evidente però è che, a prescindere da tutto, al momento i rapporti tra i due sono ottimi, anche nel caso le voci venissero confermate e non stessero davvero più insieme.

Molti fan sperano che, a prescindere da tutto, Vanessa possa essere felice; con la sua simpatia, la sua bravura e la sua bellezza, ormai da vent’anni ha conquistato il cuore del pubblico, che non manca mai nell’esprimerle affetto e sostegno. In molti, tra l’altro, si chiedono già quando possa tornare nei panni di Fosca Innocenti, con l’omonima fiction che è stata molto apprezzata dagli spettatori.