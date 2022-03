Cioccolata spalmabile light: ecco la ricetta super

Vediamo insieme una ricetta incredibilmente buona per avere una cioccolata da spalmare ottima ma anche light.

In cucina, ogni tanto è anche bene divertirsi e fare qualche ricetta che ci piace, ma sempre con un’occhio alla linea.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che vi farà impazzire per la sua bontà e a chi la offrirete non crederanno mai e poi mai che è anche light.

Quindi non ci perdiamo e dilunghiamo in troppo chiacchiere e vediamo che cosa ci occorre per fare questa cioccolata spalmabile.

Cioccolato spalmabile light: da leccarsi i baffi

Ovviamente poi la possiamo spalmare sul pane, su un pezzo di torta o sulle fette biscottate per una colazione top.

Possiamo anche metterla dentro una crostata per rendere tutto più delizioso oppure dentro un semplice ciambellone diviso a metà!

Come tutte le cose, anche se può essere una versione leggera di questa crema non facciamone mai un uso eccessivo.

Ecco la lista degli ingredienti:

cacao amaro in polvere, 20 g

formaggio fresco spalmabile light, 200 g

nocciole tostate, 40 g

miele, 20 g

latte scremato, 20 ml

Iniziamo con avere un vasetto di vetro per alimenti che possiamo chiudere e che possa contenere circa 300 grami di prodotto.

Dobbiamo sterilizzarlo prima di usarlo e per questo motivo va fatto bollire in una pentola con acqua per almeno 30 minuti, mettendo dentro anche il tappo.

Una volta passato questo tempo, lasciamo asciugare per bene il tutto, adesso iniziamo con la preparazione della nostra crema.

Facciamo tostare le nocciole in una padella antiaderente per circa 5/10 minuti, in questo modo perdono la loro pellicina protettiva.

Poi le lasciamo raffreddare e le riduciamo in polvere con il nostro robot da cucina, e le mettiamo in una ciotola insieme al cacao.

In un’altro recipiente aggiungiamo il latte ed il formaggio e facciamo andare lo sbattitore elettrico, aggiungendo il miele.

Poi una volta che sarà tutto bene amalgamato aggiungiamo la polvere di nocciole e cioccolato, e lasciamo andare fino a quando non è tutto perfettamente amalgamato.

Adesso mettiamo nel nostro barattolo e lasciamo in frigorifero per almeno un’ora, ecco che adesso la nostra crema alle nocciole light è pronta da mangiare, o meglio da spalmare.

Sbizzarritevi su come potete utilizzarla, dai pancake alle crostate, passando per una bella fetta di pane.

Insomma un’insieme di sapori che vi lascerà senza parole e che vi permetterà di mangiare cioccolato anche se volete essere attenti alla vostra linea.