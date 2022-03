Polpette di melanzane: buonissime e veloci

Iniziamo con la preparazione lavando e tagliando in piccolo quadratini le nostre melanzane dove andremmo a togliere parte della buccia.

Potete anche lasciarla del tutto, questo dipende esclusivamente dal vostro gusto personale, oppure toglierla.

Adesso mettiamo i nostri cubetti in una pentola con acqua salata e le lasciamo per 10 minuti da quando inizia a bollire, dovranno essere molto morbide.

Una volta pronte le scoliamo e le strizziamo molto bene perchè deve risultare una sorta di impasto ben asciutto, potete strizzarle anche più volte, non ci sono assolutamente problemi.

Adesso mettiamo tutto dentro una ciotola grande ed aggiungiamo l’uovo, il pangrattato ed il formaggio.

Poi mettiamo anche il basilico, o la salvia, e sistemiamo di sale e pepe, potete anche non metterlo, decidete voi.

Amalgamiamo il tutto per bene deve venire una sorta di impasto, se ovviamente è troppo appiccicoso aggiungiamo altro pangrattato, perchè dobbiamo essere in grado di lavorarlo.

Con il nostro quantitativo dovremmo riuscire a preparare circa 12 polpette senza alcun tipo di problema.

Adesso passiamo nel pangrattato, come facciamo con quelle classiche alla carne e possiamo metterle in padella, quando l’olio per friggere sarà bene caldo.

Una volta che saranno dorate facciamole scolare dall’olio in eccesso sulla della carta assorbente o quella per fritti.

Se invece le vogliamo cuocere al forno le mettiamo, a forno caldo, per 20/25 minuti a 180 gradi, con un goccio d’olio sopra.

Vogliamo fare qualcosa di ancora più goloso, al centro della nostra polpetta mettiamo un pezzettino di mozzarella.

Ecco che le nostre polpette di melanzane saranno pronte e nessuno potrà resistere a questa bontà, credeteci!

Serviamole con una insalata oppure una verdura cotta che preferiamo, e non dimentichiamoci mai di un pezzettino di pane, non avanzerà nulla, fidatevi