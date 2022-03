Charlene di Monaco: finalmente torna a casa, ecco come sta

Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla bella principessa di Monaco che come sappiamo ha avuto problemi di salute.

Tutto, per la bella Charlene è cominciato un po’ di tempo fa, con una infezione mentre si trovava in Sud Africa.

Poi da li le cure si sono protratte per moltissimi mesi, fino a ritorno vicino al marito, il Principe Alberto e hai due figli, ma in una struttura ospedaliera vicino il Principato di Monaco.

Ma nelle ultime ore sembra ci siano nuove informazioni che riguarda la sua salute, cerchiamo di capire insieme.

Charlene di Monaco: è successo veramente!

Le infezioni e le operazioni sono state eseguite in Sudafrica e successivamente sarebbe stata ricoverata in questa clinica svizzera, secondo le voci di Voice, in una struttura dove si spendevano ben 130mila euro alla settimana, che curerebbe la dipendenza da farmaci, la Kusnacht Practice.