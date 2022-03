Ciambellone con solo 2 ingredienti? Buonissimo!

Vediamo insieme la ricetta di un dolce super veloce e che possiamo realizzare con solamente 2 ingredienti e che vi lascerà senza parole.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che possiamo fare con solamente 2 ingredienti e chi vi lascerà senza parole.

Si tratta di un dolce che possiamo usare sia per la colazione che per una buonissima merenda, e poi come sempre vi diciamo è veloce da fare, il che non guasta mai!

Di questi tempi riuscire a fare qualcosa di buono e che piace a tutta la famiglia non è assolutamente facile e scontato.

Ciambellone con l’effetto sorpresa

E poi non è neanche tanto calorico quindi va anche bene se vogliamo fare attenzione alla nostra linea per via della primavera che è alle porte.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo cosa ci occorre per realizzarlo ed in che misura.

C’è un ingrediente che vi lascerà senza parole, perchè stiamo parlando del gelato, ma la nostra torta la dobbiamo cuocere in forno!

Possiamo, ma non è obbligatorio, coprirlo anche con una glassa al cioccolato che renderà il tutto un po’ più calorico ma super dolce ed apprezzato.

Ma ecco la lista degli ingredienti: