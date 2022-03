Confettura: questa fa benissimo all’intestino e non solo

È ricca di antiossidanti, vitamine e omega 3. Questa confettura è un toccasana sia per l’intestino che per il cervello.

Per essere in salute è fondamentale sia concedere del tempo all’attività fisica ma anche mangiare bene e sano. Il pasto fondamentale della nostra giornata è sicuramente quello della prima colazione che non va mai saltata. Poi se assumiamo questo tipo di confettura sicuramente aiutiamo il nostro corpo a cominciare in tutta salute la nostra giornata.

Dovremmo evitare di assumere soprattutto a inizio giornata alimenti troppo lavorati, industriali, ricchi di zuccheri o di sodio e conservanti. È sufficiente invece una semplicissima confettura che gioverà sia al nostro intestino che cervello.

I protagonisti sono dei piccoli semi di chia e le fragole, ricche di vitamine e carotenoidi.

I semi di chia sono considerati miracolosi nel senso che sono una inesauribile fonte di omega 6 e omega 3. Ottimi alleati del cuore e del cervello ma sono anche dei potenti antinfiammatori.

Contrastano i radicali liberi e hanno un ruolo antiossidante. Con il loro alto contenuto di fibre aiutano la digestione e sono anche dei validi alleati per l’intestino.

Confettura e non marmellata, un’alleata per la salute del cervello ed intestino

Esiste una sottile differenza tra la marmellata e la confettura. La marmellata è un composto realizzato con agrumi come mandarini, limoni e arance. I composti ricavati dall’utilizzo degli altri frutti si chiamano confettura.

Ricca di antiossidanti, vitamine, omega 3 è una confettura che aiuta il cervello e l’intestino a restare sani. Grazie ai piccoli semi di chia si può preparare una buonissima confettura da utilizzare a colazione, arricchendola con altri ingredienti.

La ricetta prevede 200gr di fragole, da cui togliere la parte verde e poi procedere alla loro frullatura. A questo composto si aggiungono 30 gr di semi di chia, un dolcificante (zucchero o stevia) e un succo di mezzo limone.

Dopo aver ben mescolato il tutto, trasferire il composto in un contenitore e lasciarlo riposare in frigo per 2 ore. Il risultato sarà un’ottima confettura da spalmare sul pane al mattino durante la nostra prima colazione per un inizio di giornata sano e gustoso.