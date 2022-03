Uomini e Donne: Biagio di Maro contro Tina, ecco il motivo

Uomini e Donne: Ancora una volta Biagio di Maro si scaglia contro Tina. Il cavaliere del trono over fa una precisa accusa all’opinionista “mi mette in cattiva luce”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Uno dei programmi più amati dai telespettatori è senza dubbio Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi riesce a far appassionare proprio tutti. Sono moltissime le coppie che continuano ad innamorarsi e a creare una famiglia lontani dai riflettori.

Anche Biagio di Mario ha deciso di scendere le scale del dating show, per provare a trovare l’amore. Sfortunatamente, il cavaliere non ha ancora trovato la donna della sua vita, infatti, fino ad oggi ha ricevuto molte delusioni.

L’uomo, qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato della storia finita con Giuliana, e ha anche lanciato una frecciatina a Tina Cipollari.

Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Biagio si scaglia contro Tina “mi mette in cattiva luce”

Il percorso di Biagio Di Mario all’interno di Uomini e Donne non sta di certo andando come il cavaliere sperava. Infatti, in più di un’occasione si è ritrovato al centro di grosse polemiche per via dei suoi modi di fare con le dame. In molti lo accusano di non dare peso ai sentimenti delle donne e di essere li solo per avere visibilità.

In ogni modo, Biagio dopo la fine della storia con Giuliana ha fatto capire di esserci rimasto molto male. Proprio a fine puntata ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne di essere molto ferito dalle accuse che gli sono state fatte.