Ultima fermata: tutto sul nuovo programma di Maria

Ultima Fermata: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco quando inizia e come funziona la trasmissione.

Manca sempre meno alla prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo programma firmato da Maria De Filippi, anche i fan della nota conduttrice non vedono l’ora di scoprire quali sono i personaggi e come sarà la nuova trasmissione.

Da quanto è emerso il nuovo show andrà a sostituire Temptation Island, purtroppo infatti non è stato incluso nel palinsesto di Mediaset. Ora non ci resta che capire come funzionerà la trasmissione e quando andrà in onda.

Come abbiamo potuto intuire si parlerà di coppie che vogliono cercare di salvare la relazione, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità sul programma più atteso del momento.

Ultima Fermata: ecco quando inizia e di cosa parla

Il pubblico da casa non vede l’ora di scoprire quali saranno le dinamiche del nuovo programma di Maria De Filippi, tutti hanno grandi aspettative, soprattutto perché a muovere i fili ci sarà la regina di Mediaset con l’aiuto della sua spalla destra, Raffaella Mennoia.

Mentre alla conduzione vedremo un personaggio d’eccezione come Simona Ventura, lei stessa qualche giorno fa ha confermato la notizia con un post su Instagram scrivendo di essere la testimone all’interno dello show.

Pensate che questo programma è stato ideato nel 2017 e vedeva alla conduzione un giovane Stefano De Martino, ovviamente con il passare degli anni, la De Filippi deve aver cambiato idea, per il momento non è chiaro il motivo di questa scelta.

Come dicevamo Ultima Fermata sarà incentrato su coppie conviventi o sposate sull’orlo di una crisi. Il docureality ha lo scopo di mettere alla prova i partener, alla fine infatti dovranno fare una scelta ben precisa: tornare a casa single o continuare a vivere insieme superando le difficoltà.

Il pubblico da casa non vede l’ora di conoscere i personaggi che prenderanno parte allo spettacolo e soprattutto di scoprire come andranno a finire le varie lovestory.

Ultima Fermata andrà in onda a partire da mercoledì 23 marzo 2022 su canale 5, ora non ci resta che aspettare per scoprire le prossime news.