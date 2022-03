Il paradiso delle signore: Dante distrugge Vittorio, finalmente

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi e per le vicende che girano attorno al grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 18 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Il paradiso delle signore.

Come sappiamo Dante sta cercando di distruggere Vittorio in tutti i modi possibile e forse ci stà riuscendo?

Non ci resta che leggere le anticipazioni per la puntata di oggi che sembrano veramente molto interessanti.

Dante distrugge Vittorio e non solo

Iniziamo con il dire che Stefania è ancora molto turbata da quello che ha scoperto sulla madre, e non riesce a perdonare nessuno per tutte le bugie che le sono state dette dalle persone care.

Dopo che ha lasciato Villa Guarnieri decide di andare a casa di Irene e Maria, che ovviamente l’accolgono con affetto ma che non sanno cosa è successo.

Ezio cerca di intervenire in qualche modo ed i due avranno, finalmente, un faccia faccia, ma non sappiamo se Gloria darà una nuova opportunità a Gloria.

Per quanto riguarda Dante e Fiorenza, sembra che il loro scopo non era solamente il Paradiso delle Signore, ma anche umiliare Vittorio.

Hanno infatti deciso di rovinare la sfilata che si è tenuta al Circolo, rendendola un vero e proprio disastro totale.

Le Veneri si sentiranno responsabili di quanto accadrà, ma Vittorio cerca di tranquillizzarle perchè lui non si arrende mai, come in questo momento, e deve andare avanti contro il Romagnoli.

Per quanto riguarda l’amore tra Anna e Salvatore sembra che il tutto sia in grave rischio, perchè la piccola non vuole trasferirsi a Milano.

Ma sembra che i guai per loro non si fermano qui, perchè arriva la mamma di Anna, che non è proprio semplicissima da affrontare.

Dirà che lei è contraria al fatto che la nipote lasci la sua casa, ed anche l’intervento di Agnese sarà vano.

Anna forse, potrebbe decidere di tornare a vivere nel loro paese, ma poi cosa ne sarà della sua storia d’amore bellissima con Salvatore?

Non ci resta che attendere e scoprire come andranno tutte queste mille situazione, sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.