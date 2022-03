Love is in the air anticipazioni: Serkan mente ad Eda

Vediamo insieme che cosa succederà per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera del cuore.

Anche oggi, 18 marzo, possiamo assistere all’ultima puntata settimanale per quanto riguarda Love is in the air.

Dove sappiamo che la bella paesaggista Eda è in dolce attesa del secondo figlio da parte di Serkan.

Ma al momento cercano di tenere nascosta la cosa e si sono creati già mille situazione diverse e particolari da risolvere.

Serkan mente ad Eda

Iniziamo quindi con il dire che Eda, dopo che Erdem lo ha dichiarato, tutti pensano che si depressa e che ha tradito il marito con Senk, il suo ex fidanzato.

Ovviamente Aydan è rimasta senza parole per questa voce ed ha chiesto a Seyfi, suo fedele scudiero, di seguirla per una passeggiata e per parlare di quanto sta accadendo.

La donna è senza parole per tutto quello che sta succedendo e sconvolta anche per le accuse che le ha fatto la suocera.

Ma, fortunatamente, la verità emerge e tutti capiscono che Erdem ha interpretato male tutta la situazione che ha visto, senza chiedere prima conferma di quello che pensava alla bella Eda, ha parlato e basta.

Mentre Melo e Burak sono ormai una coppia fissa, ma la donna sembra non voler dire a nessuno di questo bellissimo momento che sta vivendo anche se hanno affrontato mille problemi insieme per arrivare all’amore.

Facendo in questo modo, però, Burak inizia ad essere infastidito, e Melo arriva a casa dell’amica di sempre per confessare il suo amore per Burak, proprio mentre lei è accusata di tutto questo.

Una volta che la situazione, comunque è stata chiarita, marito e moglie vanno dal ginecologo per l’ecografia di controllo.

Serkan è super agitato e vorrebbe assolutamente sapere se il bambino è maschio o femmina, mentre Eda non vuole saperlo per avere una sorpresa bellissima.

L’uomo decide di assecondare la moglie sia per non deluderla sia per evitare di avere uno scontro con lei e con i suoi ormoni.

Decide quindi di scattare una fotografia di nascosto al monitor e chiede l’aiuto poi del suo amico Engin per capire.

Cosa succeder? Ci riusciranno? Per il momento possiamo solamente attendere le prossime puntate che andranno in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.