Federico Fashion Style: eccolo prima del successo, irriconoscibile!

Federico Fashion Style è sicuramente uno degli hair stylist più bravi e più conosciuti. Ma avete mai visto una sua foto prima del successo? Da non credere, ecco com’era qualche anno fa.

Martedì 15 marzo è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione, ovviamente non sono mancate le risate e i colpi di scena. La nuova edizione è condotta da Barbara D’Urso e ha tre giudici d’eccezione: Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Proprio l’hair stylist nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere sul web, molti utenti incuriositi dal suo personaggio hanno ritrovato alcune sue foto in cui appare molto diverso da oggi.

Sappiamo tutti che Federico è uno dei parrucchieri più famosi del mondo dello spettacolo, tutti i vip si rivolgono a lui quando devono sistemarsi i capelli. Ma non solo, il noto hair stylist è anche molto conosciuto per via del suo ruolo da opinionista nei programmi della D’Urso.

Siete curiosi di scoprire com’era Federico Faschion Style prima del successo? Non credere ai vostri occhi, vediamolo insieme.

Federico Fashion Style: ecco la foto shock di qualche anno fa

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, fino a qualche anno aveva un aspetto completamente diverso, dimenticatevi gli strass, le piume e i suoi modi eccentrici, prima era un semplice ragazzo che provava ad addentrarsi nel mondo dei parrucchieri.

Come potete vedere dalla foto qui sopra la trasformazione di Federico è evidente, prima portava i capelli corti e non aveva nessun accenno di barba, per non parlare dei vestiti decisamente più sobri di quelli che indossa ora.

Prima lavorava nel suo salone ad Anzio ed era un ragazzo di città, poi con il passare del tempo ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della moda, i suoi capelli hanno iniziato a trasformarsi, e anche i suoi modi di fare sono diventati decisamente più eccentrici.

Per non parlare dei suoi outfit, ha buttato t-shirt e jeans per dare il benvenuto a giacche piumate e piene di brillantini. Ora è conosciuto come il parrucchiere dei vip, infatti sono moltissimi i volti noti che si rivolgono al suo salone di bellezza.

Voi cosa ne pensate?