L’acqua accelera il metabolismo? Ecco lo studio

Quante volte ci hanno detto che per perdere peso è necessario bere molta acqua. Ma sarà davvero così? E sopratutto accelera davvero il metabolismo? Scopriamo nel dettaglio la verità sulla questione e cosa dicono gli esperti.

Quando vogliamo perdere peso la prima cosa da fare è sicuramente iniziare a seguire un’alimentazione sana e praticare attività fisica. Ma non solo, per dimagrire è anche necessario integrare all’interno del nostro corpo una grande quantità di acqua.

Quante volte abbiamo sentito dire che per eliminare quella fastidiosa buccia d’arancia dobbiamo bere almeno due litri di acqua al giorno. Ma sarà davvero così? La risposta è certamente si, infatti l’acqua oltre a far smaltire i liquidi in eccesso, accelera il metabolismo e ci aiuta a perdere grasso.

Il motivo è molto semplice: se iniziamo a integrare all’interno del nostro corpo almeno due litri di acqua al giorno riusciamo ad attivare i meccanismi metabolici di produzione di calore con dispendio energetico. In sostanza, se seguiamo questo consiglio possiamo dimagrire notevolmente.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accade al nostro corpo quando iniziamo a bere più acqua.

Bere tanta acqua fa dimagrire? Ecco la verità

Da sempre, tutti i nutrizionisti raccomandano, che per perdere grasso in eccesso è fondamentale integrare all’interno della nostra dieta un grande quantitativo di acqua.

Questa oltre a farci stare in salute, garantisce il benessere del nostro organismo, infatti consente l’eliminazione delle tossine e aiuta a mantenere la corretta umidità delle mucose del naso e della gola.

Insomma bere tanta acqua è un vero e proprio tocca sana, non è un caso che chi abbia carenza di liquidi e quindi problemi di idratazioni abbia moltissime patologie, che possono trasformarsi in malattie piuttosto gravi.

Chi non beve abbastanza acqua tende ad essere sempre stanco e affaticato, questo perché entra in circolo la termogenesi, ossia la produzione di calore del nostro organismo. Non è un caso che chi non assume liquidi abbia sempre freddo.

Ma non solo, un recente studio pubblicato sul The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ha approfondito l’argomento e ha anche scoperto che bere molto acqua può accelerare il metabolismo. Infatti se bevendo due bicchieri d’acqua il tasso metabolico aumenta del 30%.

Cosa state aspettando? Ora non vi resta che iniziare a bere più acqua, sicuramente i benefici saranno garantiti.