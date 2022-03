Fegato ed intestino: ecco come depurarli e dimagrire con questa favolosa zuppa

Basterebbe seguire una dieta equilibrata per prevenire moltissimi problemi di salute: ecco la ricetta per una zuppa detox per l’intestino.

Sapete che moltissime patologie nascono da una cattiva alimentazione? Bisogna fare bene attenzione a tutto ciò che integriamo nel nostro corpo, in quanto è proprio dal cibo che l’organismo trae le sostanze nutritive necessarie per il suo funzionamento. A fronte di questo, moltissimi nutrizionisti consigliano una dieta ricca di frutta e verdura, proprio per la loro ricchezza vitaminica.

Avere delle carenze in questo senso infatti può portare ad una serie di conseguenze: ad esempio, la mancanza di calcio porta ad un maggior rischio di fratture ossee; la mancanza di vitamina C porta ad apparire pallidi, con pelle e capelli secchi. Arriviamo poi alle patologie più gravi, in cui delle carenze vitaminiche causano dei veri propri impedimenti nell’affrontare le piccole sfide quotidiane. L’alimentazione inoltre, permette di depurare l’organismo dalle scorie e dalle sostanze tossiche assorbite nell’arco della giornata. A proposito di questo, nel prossimo paragrafo vi riveleremo la ricetta per una zuppa detox perfetta per intestino e fegato.

Zuppa detox per intestino e fegato: la ricetta facilissima

Per preparare una zuppa capace di depurare profondamente fegato ed intestino, ci serviremo di tre ingredienti fondamentali: zenzero, curcuma ed Alga Nori. Perché questi elementi sono così importanti? Prima di tutto, lo zenzero è considerato un potente antibatterico ed antiinfiammatorio e – con l’aiuto della curcuma – ha la capacità di stimolare il nostro metabolismo. Essi inoltre sono disintossicanti e antiossidanti. Per quanto riguarda invece l’Alga Nori, quest’ultima vanta una notevole quantità di vitamina A e C. Ora vediamo come preparare la zuppa.

La ricetta è molto semplice: prima di tutto, prendiamo una grossa pentola e ungiamola con un filo di olio d’oliva, dopodiché aggiungiamo una cipolla tagliata a fette, lo zenzero e mezzo cucchiaio di curcuma. Facciamo soffriggere il tutto con un cucchiaio d’acqua. A questo punto, aggiungiamo due carote, 300ml di acqua e un buon quantitativo di alghe spezzettate. Una volta raggiunto lo stato di ebollizione, basta far cuocere il composto per 15 minuti. Passato il tempo previsto, avrete due alternative: consumarla immediatamente con qualche fiocco d’avena, oppure versarla nel mixer trasformandola in una deliziosa vellutata. Qualsiasi sia la vostra scelta, vi sentirete come nuovi.