Vittorio Sgarbi: la figlia Evelina è veramente bellissima

Il sindaco di Sutri raramente fa riferimento alla sua famiglia, tuttavia – pochi giorni fa – ha deciso di presentare la figlia sui social.

Generalmente, la figura di Vittorio Sgarbi viene associata a quella di un uomo burbero, austero, particolarmente schietto e (forse troppo) diretto. Il Sindaco di Sutri fa parte di quella classe politica che è stata capace di unire carriera diplomatica e televisione, tanto che le notizie a suo riguardo fanno per lo più riferimento ai suoi ambigui e controversi interventi nei salotti televisivi. Sgarbi è stato spesso intervistato dalla regina del cosiddetto “trash tv” – Barbara D’Urso – ed è stato addirittura colpevole di averla mandata a quel paese in diretta.

Non dimentichiamoci poi della scena paradossale in cui, in piena emergenza sanitaria, si fece trascinare fuori dal Parlamento con la mascherina abbassata (il Sindaco si è sempre detto contrario all’obbligo delle mascherine). Insomma, in tanti hanno parlato di Vittorio Sgarbi: alcuni per esaltarne la cultura, altri indignati per le parole pronunciate dal politico. Eppure, dietro le telecamere, una volta chiusa la porta di casa, Sgarbi è capace di trasformarsi in un padre innamorato delle sue figlie.

Vittorio Sgarbi presenta la figlia Evelina

“Mia figlia si sposa con la Natura” – si legge come didascalia di questa bellissima foto. Evelina Sgarbi appare eterea, come appena uscita da un romanzo fiabesco. Le immagini sono state postate dallo stesso Vittorio Sgarbi, il quale – per la prima volta – ha deciso di presentare la figlia al popolo di Instagram. Raramente infatti, il politico ha fatto riferimento ai figli e presunti eredi (illegittimi o meno). Questo post rappresenta una vera e propria eccezione per Sgarbi, sembra che l’uomo sia davvero innamorato della giovane figlia 22enne.

Evelina Sgarbi ha sviluppato con gli anni la stessa passione del padre, la 22enne infatti frequenta l’Istituto Marangoni di Milano e si incontra spesso presso musei e mostre culturali. Sorella minore di Carlo Brenner e di Alba Sgarbi, Evelina nasce dalla storia d’amore del politico con una donna torinese. I due sono apparsi insieme anche durante un intervento televisivo presso la D’Urso ed hanno espresso il profondo legame che li tiene uniti. Che Sgarbi si stia addolcendo con l’età? Staremo a vedere.