Pancia: eliminala con solamente 20 minuti di allenamento in casa

L’estate si avvicina ed è venuto il momento di rimboccarsi le maniche: ecco come eliminare la pancia con soli 20 minuti di allenamento.

Il tempo degli sgarri è finito: l’estate di avvicina e per sfoggiare un fisico scultoreo perfetto per la prova costume occorre rimboccarsi le maniche. Uno dei maggiori disagi relativi all’aspetto fisico, soprattutto per quanto riguarda il genere femminile, è quello relativo alla pancia. Chi non vorrebbe passeggiare per la spiaggia sfoggiando un addome da urlo, magari con qualche muscoletto in via di sviluppo? Tuttavia, per ottenere un tale risultato occorre costanza e determinazione. Nel prossimo paragrafo vi proponiamo un allenamento funzionale per l’addome, il cui obiettivo è quello di eliminare il gonfiore.

In ogni caso, vi ricordiamo che gli allenamenti fai da te sono sempre meno efficaci dei work-out specifici pensati per voi da un personal trainer. Per questo motivo, nell’eventualità in cui abbiate la possibilità di frequentare una palestra, consigliamo di rivolgervi a personale specializzato. Quando invece il tempo non è dalla vostra parte, questo allenamento vi aiuterà sicuramente.

Pancia piatta in 20 minuti: il work-out per l’addome

Avete mai sentito parlare di Kettlebell Flow? Questo genere di allenamento fa riferimento principalmente ai work-out funzionali e consente di perseguire due obiettivi: bruciare e tonificare. Esso infatti risulta dinamico e – grazie all’utilizzo di una kettlebell di peso variabile, consente di rafforzare i muscoli del corpo. Generalmente, bastano 20 minuti di attività intensa per ottenere ottimi risultati in poco tempo. Mentre infatti in sala pesi il corpo rimane statico nello svolgimento degli esercizi, con l’utilizzo del metodo Kettlebell Flow sarete costretti a perseguire un allenamento dinamico e – conseguentemente – cardio.

Vi abbiamo incuriosito? Vi basterà semplicemente cercare dei tutorial su piattaforme apposite come YouTube. Gli esercizi che fanno parte di questa tipologia di allenamento sono ad esempio lo swing, l’overhead squat, il thruster e lo snatch. Tuttavia, vi raccomandiamo di fare attenzione al peso della kettlebell che utilizzate, soprattutto se siete alle prime armi. L’allenamento cardio basterà per sgonfiare la pancia e – con costanza e determinazione – arriverete anche a scolpire il vostro addome.