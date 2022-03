Sconsolata: ecco cosa fa oggi, da non credere

Vi ricordate di Sconsolata? Il suo vero nome è Anna Maria Barbera ed è una nota comica. Vediamo insieme cosa fa oggi e come è diventata, da non credere.

Uno dei programmi più amati di sempre è senza dubbio Zelig, proprio grazie allo show moltissimi comici sono riusciti a diventare famosi e a prendere il loro posto all’interno del mondo dello spettacolo.

Ma vi ricordate di Sconsolata? Proprio lei grazie a Zelig è riuscita ad arrivare sul grande schermo, infatti oltre ad essere una bravissima e simpaticissima comica, ha anche recitato in diversi film.

Il suo vero nome è Anna Maria Barbara, pensate che qualche anno fa è stata premiata come miglior attrice ai David di Donatello.

Il suo personaggio in poco tempo ha conquistato il cuore del pubblico e tutt’oggi è ancora ricordata come Sconsy, la donna emigrata dal sud che cerca di immedesimarsi nelle donne del nord, ma con un accento del tutto particolare.

Ma sapete oggi cosa fa nella vita? Da non credere, scopriamolo insieme.

Sconsolata: Ecco cosa fa oggi

Nonostante siano passati moltissimi anni dal suo debutto a Zelig, il personaggio di Sconsolata è impossibile da dimenticare.

La sua carriera è iniziata a Torino nel Teatro Piccolo Regio, proprio grazie a questa esperienza è riuscita a farsi notare e ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Il pubblico si affeziona sin da subito ad Anna Maria Barbera e grazie al successo riesce ad ottenere molte opportunità in tv, tra cui la conduzione nel 2003 di Scherzi a parte. Ma non solo riesce anche ad entrare a Striscia la Notizia al fianco di Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti. In entrambi i casi ha continuato ad interpretare il ruolo di Sconsy.

Dopo le prime esperienze in tv viene notata da Leonardo Pieraccioni, il quale la vuole a tutti i costi nel suo film per interpretare Nina ne Il paradiso all’improvviso. Proprio grazie a lui riesce ad entrare nel mondo del cinema e a recitare in diversi film.

Ancora oggi è possibile andare a vederla interpretare il ruolo di sconsolata a Teatro. Voi cosa ne pensate? Vi piace Sconsolata?