Polpette di zucchina: il trucco per farle mangiare anche ai bambini!

Vediamo insieme come possiamo ingannare il palato dei bambini e fargli mangiare delle buonissime polpette.

Ogni giorno preparare il pranzo o la cena è veramente un rompicapo, e molto spesso non abbiamo tutto questo tempo per fare varie preparazioni in base ai gusti dei vari membri della famiglia.

Oggi vi vogliamo proporre delle buonissime polpette che faranno impazzire tutti per il loro gusto e faranno mangiare le verdure anche ai più piccoli.

Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo che cosa ci serve per preparare questa delizia per il palato.

Polpette di zucchina: una bomba super veloce e buonissima

Possiamo usarle come piatto unico e poi accompagnare con una insalata oppure delle rape condite, o anche delle patate lesse semplicissime, o magari sotto forma di purè.

Iniziamo quindi con la lista degli ingredienti:

4 zucchine

4 fette di pancarrè

2 uova

4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

latte, pangrattato, sale qb

olio di arachide per friggere

Iniziamo con il lavare le nostre zucchine che dobbiamo grattugiare con la grattugia a fori larghi.

Adesso mettiamo il nostro risultato dentro uno scolapasta per circa 10 minuti e poi le strizziamo ed asciughiamo per bene.

Se non facciamo in modo attento questo passaggio le nostre polpette risulteranno troppo morbide e si romperanno.

Volendo potete ripetere la procedura anche per due volte per essere sicuri di aver tolto tutta l’acqua.

Mettiamo quindi il nostro pancarrè, o pane che vi è avanzato, nel latte e lasciamolo per qualche minuti, poi lo strizziamo e lo facciamo in pezzettini.

Aggiungiamo nella nostra scodella quindi, le uova ed il parmigiano ed amalgamiamo il tutto con le mani.

Facciamo quindi delle polpette e passiamole nel pangrattato, che avevamo messo in precedenza su di un piattino.

Ultimo passaggio, la cottura, possiamo friggerle dove ovviamente avranno un sapore incredibile, ma anche metterle al forno a 180 gradi per circa 15/20 minuti.

Possiamo anche migliorare questa ricetta, aggiungendo al centro un pezzetto di formaggio che può essere mozzarella, oppure del provolone o dell’ eddamer, insomma andate a vostro gusto personale.

E se volete proprio esagerare insieme alle zucchine mettete anche qualche pezzettino di speck o di prosciutto!

Serviamo il tutto caldo e la nostra cena, o pranzo, è pronto in pochissimo tempo e fidatevi andranno a ruba sia tra i grandi che tra i piccoli.

Nel caso vi dovesse avanzare qualcosa, potete usarle anche il giorno dopo mettendole in un contenitore ben chiuso in frigorifero, ma a noi non è servito!

Fonte: ricettedellanonna