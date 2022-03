Torta Mousse al cioccolato: meglio di quelle in pasticceria!

Vediamo insieme come possiamo preparare questa buonissima torta che lascerà tutti senza fiato, per la sua bontà.

Oggi vi vogliamo proporre per il fine settimana una torta che lascerà i vostri ospiti, o la vostra famiglia veramente senza parole.

La sua caratteristica principale è il cioccolato e la sua morbidezza, essendo una torta mousse.

Sarà praticamente identica a quelle che possiamo trovare nelle pasticcerie famose, e tutti vi faranno i complimenti, ma fidatevi non è difficile e lunga da fare.

Mousse al cioccolato: una bomba per il palato

Questa torta che vi vogliamo presentare, è un po’ più elaborata del normale ma nulla di impossibile.

Iniziamo subito con la lista degli ingredienti:

4 uova (tuorli e albumi)

100 gr di farina per dolci

½ cucchiaino di aceto

80 gr di latte caldo

20 gr di zucchero + 80 gr di zucchero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

½ cucchiaino di lievito in polvere

40 gr di olio vegetale

20 gr di cacao in polvere

¼ cucchiaino di sale

Iniziamo con la prima preparazione, dove dobbiamo far riscaldare il latte e poi aggiungere il cacao in polvere e mescolare fino a quando tutti i grumi non sono sciolti.

In un contenitore mettiamo i 4 tuorli ed iniziamo a lavorare con la frusta, poi aggiungiamo man mano lo zucchero e continuiamo a mescolare.

Aggiungiamo anche, sempre piano piano l’olio e continuiamo a giare, e solamente in questo momento aggiungiamo il latte con il cioccolato che avevamo preparato prima.

Possiamo poi procedere con inserire la farina, il lievito ed il sale, una volta che è tutto amalgamato, lasciamo riposare per circa 5 minuti, ovviamente lasciando coperto il tutto.

In un’altra ciotola, nel mentre, montiamo i nostri albumi con l’aggiunta dell’aceto e poco a poco aggiungiamo lo zucchero.

Adesso uniamo il contenuto delle due ciotole e mescoliamo con una spatola con movimenti lenti dall’alto verso il basso.

Mettiamo quindi tutto nel nostro stampo rivestito con carta da forno, già caldo, a 160 gradi per circa 20/25 minuti, controlliamo sempre con lo stecchino prima di sfornare.

La base della nostra torta è pronta, adesso passiamo alla seconda preparazione, dove ci servono i seguenti ingredienti:

80 gr di latte condensato zuccherato

100 gr di panna liquida

1 cucchiaio di cacao in polvere

80 gr di latte intero

Iniziamo con il cacao ed il latte condensato, dove mescoliamo il tutto fino ad avere un composto omogeneo.

Poi aggiungiamo il latte intero e la panna liquida e continuiamo a mescolare il tutto, una volta terminato, copriamo e mettiamo da parte.

Quando la base di prima è fredda la capovolgiamo con l’aiuto della carta forno e la rimettiamo nello stampo ma prima facciamo tanti forellini e versiamo sopra il composto che abbiamo appena preparato.

Lasciamo adesso riposare il tutto per 60 minuti ed ovviamente copriamo con la pellicola per evitare che qualche animaletto si poggi sopra.

Iniziamo la terza ed ultima preparazione dove ci occorrono i seguenti ingredienti:

20 gr di cioccolato fuso

250 gr di panna liquida

1 cucchiaino di cacao in polvere

50 gr di latte condensato

Iniziamo versando il nostro cioccolato fuso in una ciotola insieme al cacao in polvere e al latte condensato.

Mescoliamo il tutto con una spatola ed avremmo una sorta di crema, aggiungiamo adesso la nostra panna liquida e continuiamo a mescolare.

Una volta unito il tutto dobbiamo lavorare con la frusta, meglio se elettrica per qualche minuto.

Adesso riprendiamo la nostra torta e mettiamo la nostra fantastica crema sopra di lei, spalmandola su tutti i lati.

Il nostro dolce è pronto dopo 1 ora di frigorifero, e possiamo godercelo in compagnia di amici o parenti.

Siamo certi che questa ricetta al cioccolato lascerà tutti senza parole e farà un enorme successo tra i piccoli, ma ovviamente anche tra i grandi!