Carne alla pizzaiola: la ricetta che stupisce tutti

Vediamo insieme una ricetta buonissima e super veloce che vi lascerà senza parole per la bontà, e che vi farà fare un figurone.

Oggi vi vogliamo proporre un secondo piatto super succulento che farà impazzire i grandi ed i piccoli.

In questo modo avete preparato un’ottimo pranzo o una cena fantastica in pochissimo tempo, facendo felici tutti.

Ovviamente serviamola con un contorno di verdure, che possono essere cotte oppure crude come una buonissima insalata.

Ma cosa importantissima non può mancare un pezzo di pane perchè la mitica scarpetta è assolutamente obbligatoria!

Carne alla pizzaiola: una bomba

Iniziamo subito con la lista degli ingredienti:

300 grammi di fettine di manzo

200 grammi di passata di pomodoro o a pezzi

olio extra vergine di oliva

sale, pepe qb

aglio

Non ci perdiamo in troppe parole ed iniziamo con la preparazione, mettendo un po’ di olio in un tegame ed aggiungendo l’aglio tagliato a metà.

Dopo qualche minuti quando si è dorato, possiamo unire la passata di pomodoro ed aggiungiamo anche un po’ di acqua.

Ovviamente saliamo e pepiamo, ma quest’ultimo ingrediente se ci sono bambini piccoli possiamo anche evitarlo.

Lasciamo andare a fuoco moderato per circa una decina di minuti, passato questo tempo mettiamo le nostre fettine.

Facciamo in modo che entrino tutte alla perfezione c copriamo le fettine con il sugo, e solamente a questo punto possiamo aggiungere l’origano, sempre se vogliamo.

Lasciamo cuocere per pochi minuti, massimo 5 girando la nostra carne a metà cottura, ecco la nostra super cena è pronta.

Servitela bella calda, ed in caso avanzi potete conservarla in frigorifero per massimo un paio di giorni, ma non crediamo che accadrà, ovviamente possiamo congelarla solamente se abbiamo usato ingredienti freschi.

Possiamo anche aggiungere del peperoncino al sugo se lo mangiano solamente gli adulti o anche delle olive e dei capperi, per rendere il tutto più gustoso e saporito, ma anche del prezzemolo.

Il nostro consiglio, non fate mancare mai se la servite delle belle fette di pane perchè lasciare quel sughetto ottimo è veramente una cattiveria, e non accadrà mai, fidatevi!

Continuate a seguirci per delle ricette sempre super veloci e semplici da realizzare per non impazzire in cucina dato il poco tempo che tutti noi abbiamo a disposizione!