Pop-it attenzione: così non lo dovresti usarli, ecco perchè

Vediamo insieme questo incredibile giochino che impazza tra i bambini ed i ragazzi come non andrebbe utilizzato.

Dalla scorsa estate questo sembra essere uno dei giochi che ha maggiormente catturato l’attenzione di tutti.

Piace ai grandi ed anche ai ragazzi più piccoli e confessiamolo, anche ai genitori, è divertente e super colorato con mille forme.

Stiamo parlando proprio dei Pop-It, che tutti noi conosciamo bene, ma sapete che c’è un modo in cui non vanno mai utilizzati? Scopriamolo insieme.

Pop-It: non facciamolo mai!

Sono praticamente, per chi non lo sapesse una sorta di anti-stress gommosi e colorati disponibili in mille forme e misure.

La loro particolare morbidezza fa venire subito la voglia di premere un bottone e subito dopo un’altro.

Sono realizzati in silicone, un materiale che molto spesso è utilizzato anche in cucina perchè può stare a contatto con gli alimenti.

Ma non è il caso come avverte l’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio (Bfr).

Può sembrare qualcosa dove non ci si pensa, perchè la loro origine è quella del gioco ma se qualcuno erroneamente li utilizza per fare dei cubetti di ghiaccio o addirittura per preparare qualche dolce ed infornarlo, non va bene.

Il Bfr tedesco, ha lanciato l’allarme per via di alcuni video che circolano sulla rete dove vengono utilizzati appunto i Pop-it per fare delle preparazioni alimentari, come le gelatine.

Non va affatto bene, anche perchè il Bfr ha portato alcuni Pop-it in laboratorio ed è emerso che questo silicone non si può utilizzare a contatto con gli alimenti.

L’istituto Tedesco, infatti ricorda che i requisiti per i materiali che devono entrare in contatto con il cibo sono ovviamente diversi da quelli per i giocattoli.

Anche perchè alcune sostanze potrebbero essere dannose e trasferirsi sugli alimenti che stiamo preparando.

Ecco perchè non vanno mai utilizzati i nostri Pop-It per delle preparazione alimentari, a meno che non ci sia espressamente indicato sull’etichetta che si può usare per utilizzi alimentari.

Continuiamo quindi ad usare il nostro anti-stress solamente come tale e a divertirci in casa con i figli in questo modo, ma non facciamo mai di testa nostra o non imitiamo mai quello che vediamo se prima non siamo certi si possa fare.